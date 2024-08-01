https://crimea.ria.ru/20240801/armiya-rossii-razbila-tri-puskovye-ustanovki-zrk-patriot-i-zhd-eshelon-1139287183.html

Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон

Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон

Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot поражены за сутки российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T13:52

2024-08-01T13:52

2024-08-01T13:52

россия

новости сво

министерство обороны рф

поставки западного оружия украине

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot поражены за сутки российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, нанесены удары по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.Ранее российские войска улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные позиции на ряде направлений СВО, суточные потери украинской армии превысили 1900 боевиков. Также была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot.Читайте также на РИА Новости Крым:Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями РоссииУкраинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации

россия

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2024

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