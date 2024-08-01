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Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон
Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон
Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot поражены за сутки российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T13:52
2024-08-01T13:52
россия
новости сво
министерство обороны рф
поставки западного оружия украине
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot поражены за сутки российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, нанесены удары по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.Ранее российские войска улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные позиции на ряде направлений СВО, суточные потери украинской армии превысили 1900 боевиков. Также была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot.Читайте также на РИА Новости Крым:Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями РоссииУкраинский "Марс-Л" разбит в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон

ВС России поразили за сутки три американские установки ЗРК Patriot - Минобороны

13:52 01.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot поражены за сутки российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Ранее российские войска улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные позиции на ряде направлений СВО, суточные потери украинской армии превысили 1900 боевиков. Также была поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot.
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