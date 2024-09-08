Рейтинг@Mail.ru
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/48-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-benzovoza-na-zapade-nigerii-1140218348.html
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии - РИА Новости Крым, 08.09.2024
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T20:19
2024-09-08T20:22
в мире
происшествия
африка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136226305_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a56990bcb5732ad7125057cacc50875a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата Мохаммеда Умару Баго.Газета также сообщает со ссылкой на губернатора, что в результате взрыва погибли 50 коров. Он добавил, что агентство по чрезвычайным ситуациям штата и другие соответствующие организации были мобилизованы на место аварии для проведения спасательной операции и других необходимых действий.
https://crimea.ria.ru/20240908/13-chelovek-pogibli-i-desyatki-raneny-v-dtp-s-avtobusom-i-benzovozom-1140208179.html
африка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136226305_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_18120bbdd38294fecfe38a56c91391b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, африка, новости
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии

По меньшей мере 48 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии - СМИ

20:19 08.09.2024 (обновлено: 20:22 08.09.2024)
 
© Фото: pixabayПламя
Пламя
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата Мохаммеда Умару Баго.
"Губернатор штата Нигер Мохаммед Умару Баго выразил сожаление в связи со взрывом бензовоза, произошедшим в районе местного самоуправления Агайе, в результате которого погибли более 48 человек", - говорится в сообщении.
Газета также сообщает со ссылкой на губернатора, что в результате взрыва погибли 50 коров. Он добавил, что агентство по чрезвычайным ситуациям штата и другие соответствующие организации были мобилизованы на место аварии для проведения спасательной операции и других необходимых действий.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
07:31
13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
В миреПроисшествияАфрикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:38В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей
20:1948 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
20:01В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах
19:45Почему в Крыму остро не хватает запчастей для общественного транспорта
19:37Трагедия в Башкирии: семья с тремя детьми съехала в автомобиле в реку
19:21Александр Масляков: биография
19:01Умер Александр Масляков
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
18:21Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
17:56Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
17:51Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
17:45Из-за аварии отключили свет в Ленинском районе Крыма и под Алуштой
17:33В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
16:59В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧС
16:50Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
16:24Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
16:05Явка на выборах в Крыму превысила 40%
15:54На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
15:17Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
14:56Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
Лента новостейМолния