https://crimea.ria.ru/20240908/48-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-benzovoza-na-zapade-nigerii-1140218348.html
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии - РИА Новости Крым, 08.09.2024
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T20:19
2024-09-08T20:19
2024-09-08T20:22
в мире
происшествия
африка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136226305_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a56990bcb5732ad7125057cacc50875a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата Мохаммеда Умару Баго.Газета также сообщает со ссылкой на губернатора, что в результате взрыва погибли 50 коров. Он добавил, что агентство по чрезвычайным ситуациям штата и другие соответствующие организации были мобилизованы на место аварии для проведения спасательной операции и других необходимых действий.
https://crimea.ria.ru/20240908/13-chelovek-pogibli-i-desyatki-raneny-v-dtp-s-avtobusom-i-benzovozom-1140208179.html
африка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136226305_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_18120bbdd38294fecfe38a56c91391b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, африка, новости
48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии
По меньшей мере 48 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии - СМИ
20:19 08.09.2024 (обновлено: 20:22 08.09.2024)