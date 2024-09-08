https://crimea.ria.ru/20240908/48-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-benzovoza-na-zapade-nigerii-1140218348.html

48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии

48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии - РИА Новости Крым, 08.09.2024

48 человек и 50 коров погибли от взрыва бензовоза на западе Нигерии

По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T20:19

2024-09-08T20:19

2024-09-08T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 48 человек погибли в штате Нигер на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщает газета Nation со ссылкой на губернатора штата Мохаммеда Умару Баго.Газета также сообщает со ссылкой на губернатора, что в результате взрыва погибли 50 коров. Он добавил, что агентство по чрезвычайным ситуациям штата и другие соответствующие организации были мобилизованы на место аварии для проведения спасательной операции и других необходимых действий.

https://crimea.ria.ru/20240908/13-chelovek-pogibli-i-desyatki-raneny-v-dtp-s-avtobusom-i-benzovozom-1140208179.html

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в мире, происшествия, африка, новости