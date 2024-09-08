https://crimea.ria.ru/20240908/glavnoe-za-den-8-sentyabrya-1140216368.html
Главное за день: 8 сентября
Главное за день: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Главное за день: 8 сентября
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах. ВСУ потеряли 2075 боевиков за сутки. Армия России освободила Новогродовку в ДНР и поразила украинский... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T21:55
2024-09-08T21:55
2024-09-08T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах. ВСУ потеряли 2075 боевиков за сутки. Армия России освободила Новогродовку в ДНР и поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций. В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области, в регионе горят резервуары с топливом после атаки вражеских дронов. Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Умер Александр МасляковЛегендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН."С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - говорится в сообщении.Александр Масляков: биография >>Голосование закончилосьВ Крыму и Севастополе закрылись избирательные участки. В ходе этих выборов избиратели голосовали за депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципалитетов.Российские войска прорывают оборону ВСУВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение. Армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождено село Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Также российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ и цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских дронов.Враг атакует Белгородскую областьВ Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних", - сказал он в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".Также в воскресенье в результате атаки украинского дрона в Белгородской области загорелись резервуары с топливом, информация о последствиях уточняется.На Кубань идет непогодаСильные дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются на Кубани до 10 сентября, объявлено штормовое предупреждение."Днем и до конца суток 9 сентября, а также ночью и утром 10-го местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", - рассказали в краевом МЧС.
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главное за день, крым, в мире, россия, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах. ВСУ потеряли 2075 боевиков за сутки. Армия России освободила Новогродовку в ДНР и поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций. В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области, в регионе горят резервуары с топливом после атаки вражеских дронов. Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Умер Александр Масляков
Легендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни
, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - говорится в сообщении.
Голосование закончилось
В Крыму и Севастополе закрылись избирательные участки. В ходе этих выборов избиратели голосовали за депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципалитетов.
Российские войска прорывают оборону ВСУ
ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков
, а также технику и вооружение. Армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождено село Новогродовка в Донецкой Народной Республике.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка
", - говорится в сообщении.
Также российские военные поразили пункт временной дислокации
центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ и цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских дронов.
Враг атакует Белгородскую область
В Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах
, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних", - сказал он в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".
Также в воскресенье в результате атаки украинского дрона в Белгородской области загорелись резервуары
с топливом, информация о последствиях уточняется.
На Кубань идет непогода
Сильные дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются на Кубани до 10 сентября, объявлено штормовое предупреждение
.
"Днем и до конца суток 9 сентября, а также ночью и утром 10-го местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", - рассказали в краевом МЧС.