https://crimea.ria.ru/20240908/glavnoe-za-den-8-sentyabrya-1140216368.html

Главное за день: 8 сентября

Главное за день: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Главное за день: 8 сентября

В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах. ВСУ потеряли 2075 боевиков за сутки. Армия России освободила Новогродовку в ДНР и поразила украинский... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T21:55

2024-09-08T21:55

2024-09-08T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах. ВСУ потеряли 2075 боевиков за сутки. Армия России освободила Новогродовку в ДНР и поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций. В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области, в регионе горят резервуары с топливом после атаки вражеских дронов. Смерчи и ливни с градом прогнозируются на Кубани до 10 сентября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Умер Александр МасляковЛегендарный телеведущий КВН Александр Масляков скончался на 83-м году жизни, сообщил в воскресенье Telegram-канал КВН."С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - говорится в сообщении.Александр Масляков: биография >>Голосование закончилосьВ Крыму и Севастополе закрылись избирательные участки. В ходе этих выборов избиратели голосовали за депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципалитетов.Российские войска прорывают оборону ВСУВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение. Армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождено село Новогродовка в Донецкой Народной Республике.Также российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ и цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских дронов.Враг атакует Белгородскую областьВ Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних", - сказал он в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".Также в воскресенье в результате атаки украинского дрона в Белгородской области загорелись резервуары с топливом, информация о последствиях уточняется.На Кубань идет непогодаСильные дожди с грозами и шквалистым ветром ожидаются на Кубани до 10 сентября, объявлено штормовое предупреждение."Днем и до конца суток 9 сентября, а также ночью и утром 10-го местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с", - рассказали в краевом МЧС.

https://crimea.ria.ru/20240908/pora-govorit-o-zavershenii-konflikta-na-ukraine--sholts-1140215242.html

https://crimea.ria.ru/20240908/soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-postupili-v-dvukh-gorodakh-kryma-1140214338.html

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https://crimea.ria.ru/20240908/mashina-vrezalas-v-detskuyu-ploschadku-deti-v-bolnitse-voditel-pogib-1140215541.html

https://crimea.ria.ru/20240908/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele---prognoz-fobosa-1140184054.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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