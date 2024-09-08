https://crimea.ria.ru/20240908/v-bolnitsakh-nakhodyatsya-72-postradavshikh-pri-obstrelakh-belgorodskoy-oblasti-1140210135.html
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T09:47
2024-09-08T09:47
2024-09-08T09:55
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".
https://crimea.ria.ru/20240908/dvoe-detey-i-zhenschina-raneny-pri-obstrele-belgorodskogo-rayona---gladkov-1140208884.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
Гладков: в белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах, 7 - в Москве
09:47 08.09.2024 (обновлено: 09:55 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".