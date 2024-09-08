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В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T09:47
2024-09-08T09:55
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".
https://crimea.ria.ru/20240908/dvoe-detey-i-zhenschina-raneny-pri-obstrele-belgorodskogo-rayona---gladkov-1140208884.html
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области

Гладков: в белгородских больницах находятся 65 пострадавших при обстрелах, 7 - в Москве

09:47 08.09.2024 (обновлено: 09:55 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра в больнице
Медсестра в больнице - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Белгородские больницы разместили 65 пострадавших при обстрелах, семь пострадавших отправлены в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Всего в больницах Белгорода 65 мирных жителей, из них семеро детей. В Москву отправили четверо взрослых и трое несовершеннолетних... Более 200 единиц РЭБа раздали муниципальным образованиям, сейчас устанавливаются 35 дополнительных единиц РЭБа на скорые помощи. Всего у нас будет 65 автомобилей, оборудованных РЭБом. Устанавливаем РЭБ на автобусы, перевозящие детей и взрослых, устанавливаем на коммунальную технику, на автомобили сельских администраций, всех тех, кто работает в приграничье, всех тех, кто подвергается ежедневным опасностям", - сказал Гладков в видеообращении на своей странице во "ВКонтакте".
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
09:10
Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
 
Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
09:47В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
09:15Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
09:10Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
08:55Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
08:43Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
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08:17Что улучшит работу такси в Крыму
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07:3113 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
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00:01Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
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21:31Главное за день: 7 сентября
20:53Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино
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20:32Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ
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