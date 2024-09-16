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Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село
В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:23
2024-09-16T18:23
пожар
луганская народная республика (лнр)
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что к этому времени по распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова в ЛНР направлена дополнительная группировка спасательных сил и средств."60 специалистов и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей усилят силы по тушению пожаров. Они распределятся в районы с наиболее сложной обстановкой", - сказано в сообщении.Накануне в Аксае Ростовской области загорелся крупный склад со строительными материалами, пожар распространился уже на 1100 квадратных метров и также перешел на жилые дома. В этот же день в селе Александровка Азовского района Ростовской области два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииЛесной пожар под Симферополем ликвидированВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
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РИА Новости Крым
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пожар, луганская народная республика (лнр), происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село

МЧС России: В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село

18:23 16.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМасштабный пожар охватил несколько сел в ЛНР
Масштабный пожар охватил несколько сел в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Станично-Луганском муниципальном округе загорелась сухая растительность, огонь перебросился на лес и село Валуйское. На месте работают более 80 специалистов и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что к этому времени по распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова в ЛНР направлена дополнительная группировка спасательных сил и средств.
"60 специалистов и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей усилят силы по тушению пожаров. Они распределятся в районы с наиболее сложной обстановкой", - сказано в сообщении.
Накануне в Аксае Ростовской области загорелся крупный склад со строительными материалами, пожар распространился уже на 1100 квадратных метров и также перешел на жилые дома. В этот же день в селе Александровка Азовского района Ростовской области два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом.
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ПожарЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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