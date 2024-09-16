https://crimea.ria.ru/20240916/lesnoy-pozhar-perekinulsya-na-doma---v-lnr-gorit-tseloe-selo-1140387489.html
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село
В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:23
2024-09-16T18:23
2024-09-16T18:23
пожар
луганская народная республика (лнр)
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140387372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a716b877424156a6d192fa67fcf6a9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что к этому времени по распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова в ЛНР направлена дополнительная группировка спасательных сил и средств."60 специалистов и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей усилят силы по тушению пожаров. Они распределятся в районы с наиболее сложной обстановкой", - сказано в сообщении.Накануне в Аксае Ростовской области загорелся крупный склад со строительными материалами, пожар распространился уже на 1100 квадратных метров и также перешел на жилые дома. В этот же день в селе Александровка Азовского района Ростовской области два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииЛесной пожар под Симферополем ликвидированВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140387372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2688661797dec33ad8c67b7b106ddda9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, луганская народная республика (лнр), происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село
МЧС России: В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село