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Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село

Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Лесной пожар перекинулся на дома - в ЛНР горит целое село

В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T18:23

2024-09-16T18:23

2024-09-16T18:23

пожар

луганская народная республика (лнр)

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике лесной пожар перекинулся на село Валуйское, для его тушения в регион направлены спасатели их разных регионов страны, сообщает пресс-служба МЧС России.Отмечается, что к этому времени по распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова в ЛНР направлена дополнительная группировка спасательных сил и средств."60 специалистов и 16 единиц техники из Московской и Тульской областей усилят силы по тушению пожаров. Они распределятся в районы с наиболее сложной обстановкой", - сказано в сообщении.Накануне в Аксае Ростовской области загорелся крупный склад со строительными материалами, пожар распространился уже на 1100 квадратных метров и также перешел на жилые дома. В этот же день в селе Александровка Азовского района Ростовской области два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииЛесной пожар под Симферополем ликвидированВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, луганская народная республика (лнр), происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости