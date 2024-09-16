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Два человека погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Два человека погибли на пожаре в Ростовской области
Два человека погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Два человека погибли на пожаре в Ростовской области
Два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T15:33
2024-09-16T15:35
ростовская область
василий голубев
происшествия
пожар
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, в понедельник около полудня в селе Александровка Азовского района в нескольких местах загорелась сухая растительность, из-за сильного ветра пожар перешел в ландшафтный и охватил дом.Проводятся следственные мероприятия. Пожарной-спасательные службы борются с огнем.В Ростовской области за минувшие сутки было зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Сообщалось, что повреждены девять домов и пять хозпостроек, 20 жителей хутора были эвакуированы.Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектаров, сообщил ранее Голубев.Причиной пожаров, по данным главы региона, стал сильный ветер и перехлест линий электропередачи, а также неосторожность при обращении людей с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидированоВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые домаПод Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ростовская область, василий голубев, происшествия, пожар, общество, новости
Два человека погибли на пожаре в Ростовской области

В Ростовской области ландшафтный пожар перекинулся на жилой дом – погибли два человека

15:33 16.09.2024 (обновлено: 15:35 16.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его данным, в понедельник около полудня в селе Александровка Азовского района в нескольких местах загорелась сухая растительность, из-за сильного ветра пожар перешел в ландшафтный и охватил дом.

"В другом конце села возгорание травы произошло во дворе частного домовладения, после чего огонь перешел на жилой дом. В помещении в это время находились два маломобильных человека. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Проводятся следственные мероприятия. Пожарной-спасательные службы борются с огнем.
В Ростовской области за минувшие сутки было зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Сообщалось, что повреждены девять домов и пять хозпостроек, 20 жителей хутора были эвакуированы.
Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектаров, сообщил ранее Голубев.
Причиной пожаров, по данным главы региона, стал сильный ветер и перехлест линий электропередачи, а также неосторожность при обращении людей с огнем.
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Ростовская областьВасилий ГолубевПроисшествияПожарОбществоНовости
 
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