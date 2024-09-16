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Два человека погибли на пожаре в Ростовской области

Два человека погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Два человека погибли на пожаре в Ростовской области

Два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T15:33

2024-09-16T15:33

2024-09-16T15:35

ростовская область

василий голубев

происшествия

пожар

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Два маломобильных жителя Ростовской области погибли в результате перехода ландшафтного пожара на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его данным, в понедельник около полудня в селе Александровка Азовского района в нескольких местах загорелась сухая растительность, из-за сильного ветра пожар перешел в ландшафтный и охватил дом.Проводятся следственные мероприятия. Пожарной-спасательные службы борются с огнем.В Ростовской области за минувшие сутки было зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. Сообщалось, что повреждены девять домов и пять хозпостроек, 20 жителей хутора были эвакуированы.Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектаров, сообщил ранее Голубев.Причиной пожаров, по данным главы региона, стал сильный ветер и перехлест линий электропередачи, а также неосторожность при обращении людей с огнем.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидированоВ Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые домаПод Ростовом горит склад стройматериалов – огонь перешел на жилые дома

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, происшествия, пожар, общество, новости