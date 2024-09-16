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Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидировано
Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидировано - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидировано
Спасатели ликвидировали открытое горение торговых павильонов на рынке в Аксае Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T06:07
2024-09-16T06:07
2024-09-16T06:17
ростовская область
пожар
происшествия
мчс ростовской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали открытое горение торговых павильонов на рынке в Аксае Ростовской области. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что огонь охватил площадь две тысячи квадратных метров.В воскресенье в Аксае загорелся склад строительных материалов. Из-за сильного ветра пожар перекинулся на близлежащие жилые дома. К вечеру распространение огня в садовом товариществе "Задонье" остановили. Огонь повредил 15 строений, в том числе четыре жилых дома, отметили в МЧС. К утру понедельника горение было полностью ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ростовская область, пожар, происшествия, мчс ростовской области, новости
Открытое горение рынка в Ростовской области ликвидировано
В Ростовской области ликвидировали открытое горение на рынке
06:07 16.09.2024 (обновлено: 06:17 16.09.2024)