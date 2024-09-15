https://crimea.ria.ru/20240915/v-rostovskoy-oblasti-50-prirodnykh-pozharov--goryat-zhilye-doma-1140362486.html

В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома

В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома - РИА Новости Крым, 15.09.2024

В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома

В Ростовской области за сутки зафиксировано уже более 50 ландшафтных пожаров, на данный момент продолжается тушение 30 из них. Самая сложная ситуация на хуторе... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T16:43

2024-09-15T16:43

2024-09-15T16:59

ростовская область

василий голубев

новости

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Ростовской области за сутки зафиксировано уже более 50 ландшафтных пожаров, на данный момент продолжается тушение 30 из них. Самая сложная ситуация на хуторе Морской Чулек Неклиновского района, где огонь перешел на жилые строения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.20 жителей хутора были эвакуированы, сообщил он. В населенных пунктах Аксайского района региона горят восемь частных домовладений."Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горят восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорели семь нежилых построек", – перечислил губернатор.Причиной пожаров, по данным главы региона, стал сильный ветер и перехлест линий электропередачи, а также неосторожность при обращении людей с огнем.В ликвидации стихии задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Власти будут оказывать помощь людям, чье имущество пострадало в огне, заверил Василий Голубев.Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.В Крыму в тушении лесного пожара в селе Кольчугино Симферопольского района задействован вертолет МЧС. Площадь распространения огня, по предварительным данным, около 15 гектаров. Его распространению способствует сильный ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеНа пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, новости, происшествия, пожар