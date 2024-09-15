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В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома - РИА Новости Крым, 15.09.2024
В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома
В Ростовской области за сутки зафиксировано уже более 50 ландшафтных пожаров, на данный момент продолжается тушение 30 из них. Самая сложная ситуация на хуторе... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T16:43
2024-09-15T16:59
ростовская область
василий голубев
новости
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Ростовской области за сутки зафиксировано уже более 50 ландшафтных пожаров, на данный момент продолжается тушение 30 из них. Самая сложная ситуация на хуторе Морской Чулек Неклиновского района, где огонь перешел на жилые строения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.20 жителей хутора были эвакуированы, сообщил он. В населенных пунктах Аксайского района региона горят восемь частных домовладений."Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горят восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорели семь нежилых построек", – перечислил губернатор.Причиной пожаров, по данным главы региона, стал сильный ветер и перехлест линий электропередачи, а также неосторожность при обращении людей с огнем.В ликвидации стихии задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Власти будут оказывать помощь людям, чье имущество пострадало в огне, заверил Василий Голубев.Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.В Крыму в тушении лесного пожара в селе Кольчугино Симферопольского района задействован вертолет МЧС. Площадь распространения огня, по предварительным данным, около 15 гектаров. Его распространению способствует сильный ветер.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифтеНа пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ростовская область, василий голубев, новости, происшествия, пожар
В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома

Более 50 пожаров за сутки произошло в Ростовской области

16:43 15.09.2024 (обновлено: 16:59 15.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Ростовской области за сутки зафиксировано уже более 50 ландшафтных пожаров, на данный момент продолжается тушение 30 из них. Самая сложная ситуация на хуторе Морской Чулек Неклиновского района, где огонь перешел на жилые строения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в т. ч. в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало девять домов и пять хозпостроек", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

20 жителей хутора были эвакуированы, сообщил он. В населенных пунктах Аксайского района региона горят восемь частных домовладений.
"Сложная обстановка и в населенных пунктах Аксайского района. Горят восемь домовладений, пожар возник в трех СНТ. В хуторе Светлый Каменского района сгорели семь нежилых построек", – перечислил губернатор.
Причиной пожаров, по данным главы региона, стал сильный ветер и перехлест линий электропередачи, а также неосторожность при обращении людей с огнем.
В ликвидации стихии задействованы 2061 человек и почти 300 единиц техники. Власти будут оказывать помощь людям, чье имущество пострадало в огне, заверил Василий Голубев.
Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе стройматериалов площадью 1100 квадратных метров. Огонь уже перешел на расположенную рядом жилую застройку.
В Крыму в тушении лесного пожара в селе Кольчугино Симферопольского района задействован вертолет МЧС. Площадь распространения огня, по предварительным данным, около 15 гектаров. Его распространению способствует сильный ветер.
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Ростовская областьВасилий ГолубевНовостиПроисшествияПожар
 
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