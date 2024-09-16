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Лесной пожар под Симферополем ликвидирован
Лесной пожар под Симферополем ликвидирован - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лесной пожар под Симферополем ликвидирован
Природный пожар, который вспыхнул в воскресенье в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма, ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T15:35
2024-09-16T15:35
2024-09-16T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Природный пожар, который вспыхнул в воскресенье в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма, ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России.Изначально была информация, что в селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах. На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды.Спасатели не допустил огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники. Площадь лесного пожара росла и к вечеру воскресенья достигла 23 гектаров.В понедельник утром стало известно, что огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 23 га.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабный пожар в Коктебеле ликвидированПожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиУсловия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле
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Лесной пожар под Симферополем ликвидирован
Лесной пожар под Симферополем ликвидирован
15:35 16.09.2024 (обновлено: 15:38 16.09.2024)