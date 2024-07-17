https://crimea.ria.ru/20240717/usloviya-zhestochayshie-v-krymu-prodolzhayut-tushenie-pozhara-v-koktebele-1138923095.html

Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле

Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле

Ликвидация пожара в Коктебеле на территории Карадагского заповедника продолжается, ситуация осложняется жаркой и сухой погодой. Об этом сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T09:41

2024-07-17T09:41

2024-07-17T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости Крым. Ликвидация пожара в Коктебеле на территории Карадагского заповедника продолжается, ситуация осложняется жаркой и сухой погодой. Об этом сообщили РИА Новости Крым в республиканском главке МЧС России.На месте работает группировка из 130 человек - сотрудники МЧС, лесники, бойцы Росгвардии, представители минэкологии Крыма. Со вчерашнего дня активную поддержку оказывает Минобороны. Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать.. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело В Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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