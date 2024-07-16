Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП
Что происходит на месте масштабного природного пожара в Коктебеле
13:42 16.07.2024 (обновлено: 15:53 16.07.2024)
© МЧС Республики КрымТушение лесного пожара на Карадаге
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет. Спасателям и представителям других привлеченных ведомств удалось не допустить перехода огня на населенные пункты, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.
Пожар в Коктебеле
Возгорание в районе Коктебеля произошло накануне днем. Его площадь быстро росла и к утру достигла нескольких десятков гектаров. По состоянию на 10:00 удалось локализовать пожар на площади 40 га.
"Стартовал пожар на расстоянии около 700 метров от населенного пункта, его там ликвидировали без распространения и в дальнейшем уже работали над ликвидацией на территории самого заповедника внутри очага", - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Андрей Павлюченко.
Сейчас работы проходят на территории заповедника. Пожар - на горе, его видно издалека. Оперативный штаб развернут у подножия. Всего на месте происшествия работают около 280 человек и 30 единиц техники.
© МЧС Республики КрымТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© МЧС Республики Крым
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevТушение лесного пожара на Карадаге
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Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© МЧС Республики КрымНа месте тушения пожара создан оперативный штаб
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На месте тушения пожара создан оперативный штаб
© МЧС Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
11 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© МЧС Республики Крым
2 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
3 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
4 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым
6 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым
9 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
10 из 11
На месте тушения пожара создан оперативный штаб
© МЧС Республики Крым
11 из 11
Тушение лесного пожара на Карадаге
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"В состав группировки входят специалисты МЧС России, специалисты Росгвардии, Минобороны, а также МЧС Республики Крым. Также сегодня была задействована авиация МЧС России. Пострадавших из-за пожара нет. Также не допущено перехода огня на населенные пункты", - рассказал он.
Помощь местных добровольцев
Профессиональным спасателям и силовикам помогают и местные добровольцы. Кто-то готовит и возит спасателям еду, воду и продукты. Другие же на квадроциклах и мотоциклах эндуро помогают группировке в доставке воды на гору.
"Мы хотим однозначно поблагодарить всех местных жителей. Они откликнулись в трудную минуту. Питьевую воду и опрыскиватели мы доставляем также с помощью волонтеров, которые приезжают нам на мотоциклах эндуро. Я сегодня наблюдал уже порядка, наверное, 15 человек. Вчера их было в районе 30. И каждый из них сделал не по одной ходке", - рассказал Павлюченко.
© РИА Новости КрымВолонтеры возят воду для специалистов МЧС, которые тушат пожар на Карадаге
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Волонтеры возят воду для специалистов МЧС, которые тушат пожар на Карадаге
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВолонтеры возят воду для специалистов МЧС, которые тушат пожар на Карадаге
2 из 2
Волонтеры возят воду для специалистов МЧС, которые тушат пожар на Карадаге
© РИА Новости Крым
1 из 2
Волонтеры возят воду для специалистов МЧС, которые тушат пожар на Карадаге
© РИА Новости Крым
2 из 2
Волонтеры возят воду для специалистов МЧС, которые тушат пожар на Карадаге
© РИА Новости Крым
Целая команда байкеров приехала из Феодосии. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым они рассказали, что перед каждой поездкой наверх грузят паки воды на мотоциклы и приматывают их скотчем.
Также на помощь приехали добровольцы на машинах. Так, например, женщины, увидев, как байкеры загружаются водой, сориентировались и отправились в магазин за рюкзаками. Говорят, так ребятам удобнее будет возить воду в гору.
Причины пожара
По словам замглавы республиканского главка МЧС, в причинах пожара разбираются правоохранители. Однако свою лепту внесла и установившаяся на полуострове жара – из-за высоких температур и сильного ветра огонь быстро распространился, что существенно затруднило работу по ликвидации ЧП.
"На данный момент правоохранительные органы устанавливают причину пожара. Вместе с тем хочу обратить внимание, что аномально жаркая погода и сильные порывы ветра существенно усложняют работу по тушению тактовых пожаров и создают предпосылки по их распространению на такую большую площадь", - добавил он.
Спасатели и сотрудники других силовых ведомств будут оставаться на месте до полной ликвидации возгорания, а также до полной уверенности в том, что пожар не перекинется дальше на территорию заповедника и территорию населенных пунктов.