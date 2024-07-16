https://crimea.ria.ru/20240716/masshtabnyy-prirodnyy-pozhar-v-koktebele--chto-proiskhodit-na-meste-chp-1138898866.html

Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП

Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Масштабный природный пожар в Коктебеле – что происходит на месте ЧП

Сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет. Спасателям и представителям других привлеченных... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T13:42

2024-07-16T13:42

2024-07-16T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет. Спасателям и представителям других привлеченных ведомств удалось не допустить перехода огня на населенные пункты, передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий.Пожар в КоктебелеВозгорание в районе Коктебеля произошло накануне днем. Его площадь быстро росла и к утру достигла нескольких десятков гектаров. По состоянию на 10:00 удалось локализовать пожар на площади 40 га.Сейчас работы проходят на территории заповедника. Пожар - на горе, его видно издалека. Оперативный штаб развернут у подножия. Всего на месте происшествия работают около 280 человек и 30 единиц техники.Помощь местных добровольцевПрофессиональным спасателям и силовикам помогают и местные добровольцы. Кто-то готовит и возит спасателям еду, воду и продукты. Другие же на квадроциклах и мотоциклах эндуро помогают группировке в доставке воды на гору."Мы хотим однозначно поблагодарить всех местных жителей. Они откликнулись в трудную минуту. Питьевую воду и опрыскиватели мы доставляем также с помощью волонтеров, которые приезжают нам на мотоциклах эндуро. Я сегодня наблюдал уже порядка, наверное, 15 человек. Вчера их было в районе 30. И каждый из них сделал не по одной ходке", - рассказал Павлюченко.Целая команда байкеров приехала из Феодосии. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым они рассказали, что перед каждой поездкой наверх грузят паки воды на мотоциклы и приматывают их скотчем.Также на помощь приехали добровольцы на машинах. Так, например, женщины, увидев, как байкеры загружаются водой, сориентировались и отправились в магазин за рюкзаками. Говорят, так ребятам удобнее будет возить воду в гору.Причины пожараПо словам замглавы республиканского главка МЧС, в причинах пожара разбираются правоохранители. Однако свою лепту внесла и установившаяся на полуострове жара – из-за высоких температур и сильного ветра огонь быстро распространился, что существенно затруднило работу по ликвидации ЧП."На данный момент правоохранительные органы устанавливают причину пожара. Вместе с тем хочу обратить внимание, что аномально жаркая погода и сильные порывы ветра существенно усложняют работу по тушению тактовых пожаров и создают предпосылки по их распространению на такую большую площадь", - добавил он.Карадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов >>Спасатели и сотрудники других силовых ведомств будут оставаться на месте до полной ликвидации возгорания, а также до полной уверенности в том, что пожар не перекинется дальше на территорию заповедника и территорию населенных пунктов.

https://crimea.ria.ru/20240715/krym-v-dymu-na-poluostrove-srazu-pyat-krupnykh-prirodnykh-pozharov-1138875811.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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