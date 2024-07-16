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В Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело

В Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело

Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Коктебеле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T18:05

2024-07-16T18:05

2024-07-16T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители установили предполагаемого виновника возникновения крупного пожара в Коктебеле, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Отмечается, что мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию.Органами дознания ГУ МЧС России по Республике Крым по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, уточнили в ведомстве.Во вторник в Коктебеле на территории Карадагского заповедника локализовали масштабный природный пожар, который начался накануне. Площадь горения составила 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. Сводная группировка продолжает ликвидировать пожар, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной сторонеКрым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаровПожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, коктебель, происшествия, закон и право, новости крыма, срочные новости крыма, мвд по республике крым