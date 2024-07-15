https://crimea.ria.ru/20240715/pozhar-na-bazakh-otdykha-kubani-postradali-3-cheloveka-17-ostayutsya-v-pvr-1138862459.html

Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР

Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР

В результате пожара на базах отдыха под Новороссийском три человека пострадали, 17 находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T10:31

2024-07-15T10:31

2024-07-15T10:54

пожар

новороссийск

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В результате пожара на базах отдыха под Новороссийском три человека пострадали, 17 находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Накануне сообщалось об одном пострадавшем, от госпитализации он отказался."В пункте временного размещения (ПВР) сейчас остается 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", - добавили в оперативном штабе.По информации МЧС Краснодарского края, на данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. Всего от огня пострадали 68 построек. Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.На месте тушения пожара по поручению губернатора был развернут оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Александр Нестеренко. Общая площадь лесного пожара увеличилась до 62 гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь повредил почти 40 строений на базах отдыха под НовороссийскомРежим ЧС из-за лесных пожаров введен в НовороссийскеСгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, новороссийск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край