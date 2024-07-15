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Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР
Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР
В результате пожара на базах отдыха под Новороссийском три человека пострадали, 17 находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T10:31
2024-07-15T10:54
пожар
новороссийск
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В результате пожара на базах отдыха под Новороссийском три человека пострадали, 17 находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Накануне сообщалось об одном пострадавшем, от госпитализации он отказался."В пункте временного размещения (ПВР) сейчас остается 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", - добавили в оперативном штабе.По информации МЧС Краснодарского края, на данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. Всего от огня пострадали 68 построек. Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.На месте тушения пожара по поручению губернатора был развернут оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Александр Нестеренко. Общая площадь лесного пожара увеличилась до 62 гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь повредил почти 40 строений на базах отдыха под НовороссийскомРежим ЧС из-за лесных пожаров введен в НовороссийскеСгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
новороссийск
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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пожар, новороссийск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, краснодарский край
Пожар на базах отдыха Кубани: пострадали 3 человека, 17 остаются в ПВР

Три человека пострадали и 17 находятся в ПВР в результате пожара на базах отдыха на Кубани

10:31 15.07.2024 (обновлено: 10:54 15.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В результате пожара на базах отдыха под Новороссийском три человека пострадали, 17 находятся в пунктах временного размещения. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"За медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Накануне сообщалось об одном пострадавшем, от госпитализации он отказался.
"В пункте временного размещения (ПВР) сейчас остается 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой", - добавили в оперативном штабе.
По информации МЧС Краснодарского края, на данный момент все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. Всего от огня пострадали 68 построек.
Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.
На месте тушения пожара по поручению губернатора был развернут оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Александр Нестеренко. Общая площадь лесного пожара увеличилась до 62 гектара.
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ПожарНовороссийскМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиКраснодарский край
 
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