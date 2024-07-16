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Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром
Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром
386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:31
2024-07-16T15:31
2024-07-16T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В Крыму продолжают ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля. Спасателям удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Сейчас работы проходят на территории Карадагского заповедника."Сегодня вертолеты МЧС России сбросили 150 тонн воды. Тушение продолжают порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники", – говорится в сообщении.Уточняется, что на очаги пожара в Коктебеле авиацией уже сброшено 386 тонн воды.Спасатели борются с огнем в труднодоступной горнолесной местности, тушение пожара осложняется сильной жарой и ветром. Воду подвозят при помощи высокопроходимой техники, добавили в ведомстве.Как передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий, сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет.Возгорание в районе Коктебеля произошло накануне днем. Его площадь быстро росла и к утру достигла нескольких десятков гектаров. По состоянию на 10:00 удалось локализовать пожар на площади 40 гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожарЕще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в КрымуВ Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс крыма, коктебель, карадаг, пожар
Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром
Масштабный природный пожар в Коктебеле тушат 300 человек и больше 30 спецмашин
15:31 16.07.2024 (обновлено: 15:43 16.07.2024)