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Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром
Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром
386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В Крыму продолжают ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля. Спасателям удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Сейчас работы проходят на территории Карадагского заповедника."Сегодня вертолеты МЧС России сбросили 150 тонн воды. Тушение продолжают порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники", – говорится в сообщении.Уточняется, что на очаги пожара в Коктебеле авиацией уже сброшено 386 тонн воды.Спасатели борются с огнем в труднодоступной горнолесной местности, тушение пожара осложняется сильной жарой и ветром. Воду подвозят при помощи высокопроходимой техники, добавили в ведомстве.Как передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий, сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет.Возгорание в районе Коктебеля произошло накануне днем. Его площадь быстро росла и к утру достигла нескольких десятков гектаров. По состоянию на 10:00 удалось локализовать пожар на площади 40 гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожарЕще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в КрымуВ Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс крыма, коктебель, карадаг, пожар
Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром

Масштабный природный пожар в Коктебеле тушат 300 человек и больше 30 спецмашин

15:31 16.07.2024 (обновлено: 15:43 16.07.2024)
 
© МЧС РоссииТушение пожара в Коктебеле
Тушение пожара в Коктебеле
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В Крыму продолжают ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля. Спасателям удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Сейчас работы проходят на территории Карадагского заповедника.
"Сегодня вертолеты МЧС России сбросили 150 тонн воды. Тушение продолжают порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на очаги пожара в Коктебеле авиацией уже сброшено 386 тонн воды.
Спасатели борются с огнем в труднодоступной горнолесной местности, тушение пожара осложняется сильной жарой и ветром. Воду подвозят при помощи высокопроходимой техники, добавили в ведомстве.
Как передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий, сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет.
Возгорание в районе Коктебеля произошло накануне днем. Его площадь быстро росла и к утру достигла нескольких десятков гектаров. По состоянию на 10:00 удалось локализовать пожар на площади 40 гектаров.
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