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Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром

Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Сброшено почти 400 тонн воды: в Коктебеле продолжают бороться с пожаром

386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T15:31

2024-07-16T15:31

2024-07-16T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. 386 тонн воды сброшено авиацией на очаги крупного природного пожара в Коктебеле, на месте работают порядка 300 специалистов и больше 30 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В Крыму продолжают ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля. Спасателям удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Сейчас работы проходят на территории Карадагского заповедника."Сегодня вертолеты МЧС России сбросили 150 тонн воды. Тушение продолжают порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники", – говорится в сообщении.Уточняется, что на очаги пожара в Коктебеле авиацией уже сброшено 386 тонн воды.Спасатели борются с огнем в труднодоступной горнолесной местности, тушение пожара осложняется сильной жарой и ветром. Воду подвозят при помощи высокопроходимой техники, добавили в ведомстве.Как передает корреспондент РИА Новости Крым с места событий, сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, пострадавших нет.Возгорание в районе Коктебеля произошло накануне днем. Его площадь быстро росла и к утру достигла нескольких десятков гектаров. По состоянию на 10:00 удалось локализовать пожар на площади 40 гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе "Ялты-Интурист" вспыхнул пожарЕще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в КрымуВ Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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