https://crimea.ria.ru/20240916/lesnoy-pozhar-pod-simferopolem-lokalizovan-1140367416.html
Лесной пожар под Симферополем локализован
Лесной пожар под Симферополем локализован - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лесной пожар под Симферополем локализован
Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T06:48
2024-09-16T06:48
2024-09-16T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Лес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Спасатели не допустили огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники. Площадь лесного пожара росла и к вечеру воскресенья достигла 23 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Лесной пожар под Симферополем локализован
Пожар в Симферопольском районе Крыма локализовали на площади 23 гектара
06:48 16.09.2024 (обновлено: 07:00 16.09.2024)