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Лесной пожар под Симферополем локализован - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Лесной пожар под Симферополем локализован
Лесной пожар под Симферополем локализован - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Лесной пожар под Симферополем локализован
Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T06:48
2024-09-16T07:00
крым
симферопольский район
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Лес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Спасатели не допустили огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники. Площадь лесного пожара росла и к вечеру воскресенья достигла 23 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Лесной пожар под Симферополем локализован

Пожар в Симферопольском районе Крыма локализовали на площади 23 гектара

06:48 16.09.2024 (обновлено: 07:00 16.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация лесного пожара в Симферопольском районе Крыма
Ликвидация лесного пожара в Симферопольском районе Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 23 га", - сказано в сообщении.
Лес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды.
Спасатели не допустили огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники. Площадь лесного пожара росла и к вечеру воскресенья достигла 23 гектаров.
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КрымСимферопольский районПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияЭкологияПриродаНовости Крыма
 
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