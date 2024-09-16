https://crimea.ria.ru/20240916/lesnoy-pozhar-pod-simferopolem-lokalizovan-1140367416.html

Лесной пожар под Симферополем локализован

Лесной пожар под Симферополем локализован - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Лесной пожар под Симферополем локализован

Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T06:48

2024-09-16T06:48

2024-09-16T07:00

крым

симферопольский район

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экология

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спасатели локализовали крупный природный пожар, который накануне вспыхнул в селе Кольчугино в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Лес загорелся в Симферопольском районе Крыма в воскресенье около 16:00. Тушение осложнял сильный ветер. Для ликвидации огня задействовали авиацию. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены десятки тонн воды. Спасатели не допустили огонь к трем населенным пунктам. С возгоранием боролись более 280 специалистов, в том числе из Севастополя, сотрудники минэкологии и волонтеры, и 60 единиц техники. Площадь лесного пожара росла и к вечеру воскресенья достигла 23 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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