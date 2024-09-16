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Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
В понедельник в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов. Это уже второй случай нападения детей в российских школах за... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T18:18
2024-09-16T18:18
2024-09-16T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В понедельник в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов. Это уже второй случай нападения детей в российских школах за две недели с начала учебного года. Ранее подобное ЧП произошло в Ростовской области.Что стоит за таким агрессивным поведением школьников, и на что стоит обратить внимание родителям и учителям, чтобы не допустить повторения трагедий, РИА Новости Крым рассказала медицинский психолог, доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.Специалист обращает внимание, что психоэмоциальное напряжение ребенка может быть связано не только с безразличным отношением к нему родителей, но и с давлением с их стороны.Учителя или родители должны вовремя встать на защиту такого ребенка. В противном случае он либо будет жестоко относиться к другим людям, либо к животным, также возможно направление жестокости на себя – суицид.В обоих произошедших случаях школьники приносили оружие. По словам психолога, оно дает им чувство власти."Кто его обижал, чувствовали власть над ребенком. А он чувствует себя более сильным с оружием, чувствует, что может решить судьбу другого человека", - объясняет специалист.Как правило, подобные нападения совершают, по словам специалиста, скрытные дети, замкнутые. И если учитель видит такого ребенка, видит, что его обижают одноклассники, то обязательно должен направить его к психологу. Также важно обратить внимание на обижающих его детей.Самое главное, по мнению Владиславы Ушаковой, в предотвращении подобных трагедий - это способность родителей любить своего ребенка, говорить ему о своей любви к нему."Тем более возраст у мальчика, который из Челябинска, 13 лет. Это период, когда ребенок отходит от семьи, идет в социум. А тут дети его не принимают. И он хочет доказать этому социуму, что чего-то стоит, и доказал таким агрессивным способом", - подытожил психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в ЧелябинскеНапавший на детей в Челябинске школьник задержанШкольник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство
https://crimea.ria.ru/20230213/podrostok-s-nozhom-i-toporom-ranil-troikh-shkolnikov-v-kazakhstane-1126937772.html
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новости, психология, мнения, владислава ушакова, крым, новости крыма, школа
Почему школьники нападают с оружием на одноклассников – эксперт
Психолог рассказала о причинах нападения школьников с оружием на одноклассников
18:18 16.09.2024 (обновлено: 19:32 16.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко
. В понедельник в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком
на одноклассников и педагогов. Это уже второй случай нападения детей в российских школах за две недели с начала учебного года. Ранее подобное ЧП произошло
в Ростовской области.
Что стоит за таким агрессивным поведением школьников, и на что стоит обратить внимание родителям и учителям, чтобы не допустить повторения трагедий, РИА Новости Крым рассказала медицинский психолог, доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.
"Если ребенок растет в любви и принятии со стороны родителей, то он умеет себя защищать, в классе в том числе. Если он находится в игнорирующей по отношению к нему атмосфере, то у него возникает психоэмоциональное напряжение, и он не может уже себя защитить, тогда его начинают "цеплять" в классе", - говорит психолог.
Специалист обращает внимание, что психоэмоциальное напряжение ребенка может быть связано не только с безразличным отношением к нему родителей, но и с давлением с их стороны.
"Другие дети чувствуют, насколько школьник способен за себя постоять. Если ребенка "продавливают" агрессивно, либо жестоко избивают, рано или поздно это должно выплеснуться у него: психоэмоциональное напряжение может вызвать неадекватную агрессию", - добавляет Владислава Ушакова.
Учителя или родители должны вовремя встать на защиту такого ребенка. В противном случае он либо будет жестоко относиться к другим людям, либо к животным, также возможно направление жестокости на себя – суицид.
В обоих произошедших случаях школьники приносили оружие. По словам психолога, оно дает им чувство власти.
"Кто его обижал, чувствовали власть над ребенком. А он чувствует себя более сильным с оружием, чувствует, что может решить судьбу другого человека", - объясняет специалист.
Как правило, подобные нападения совершают, по словам специалиста, скрытные дети, замкнутые. И если учитель видит такого ребенка, видит, что его обижают одноклассники, то обязательно должен направить его к психологу. Также важно обратить внимание на обижающих его детей.
"Психолог продиагностирует наличие или отсутствие скрытой агрессии. Есть такая особенность психики человека: если он долгое время терпит некомфортное к нему отношение, то ему нужно избавиться от этого психоэмоционального напряжения, и он рано или поздно отомстит", - говорит эксперт.
Самое главное, по мнению Владиславы Ушаковой, в предотвращении подобных трагедий - это способность родителей любить своего ребенка, говорить ему о своей любви к нему.
"Тем более возраст у мальчика, который из Челябинска, 13 лет. Это период, когда ребенок отходит от семьи, идет в социум. А тут дети его не принимают. И он хочет доказать этому социуму, что чего-то стоит, и доказал таким агрессивным способом", - подытожил психолог.
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