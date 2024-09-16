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Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
Напавший с молотком на детей и педагогов в школе Челябинской области ранил четверых человек, трое из которых - дети. Об этом сообщила уполномоченный при... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T10:53
2024-09-16T10:53
2024-09-16T11:00
челябинск
нападение на школу в челябинске
происшествия
мария львова-белова
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Напавший с молотком на детей и педагогов в школе Челябинской области ранил четверых человек, трое из которых - дети. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Утром 16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Нападавший задержан. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела об организации убийства и о халатности.По данным Львовой-Беловой, на место происшествия выехала региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Работу ведут правоохранительные органы, добавила омбудсмен. Для детей и их родителей открыта горячая линия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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челябинск, нападение на школу в челябинске, происшествия, мария львова-белова, новости
Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске
Школьник в Челябинске ранил молотком трех учеников и учителя - омбудсмен
10:53 16.09.2024 (обновлено: 11:00 16.09.2024)