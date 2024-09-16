https://crimea.ria.ru/20240916/tri-uchenika-i-uchitel-raneny-pri-napadenii-na-shkolu-v-chelyabinske-1140372047.html

Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске

Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Три ученика и учитель ранены при нападении на школу в Челябинске

Напавший с молотком на детей и педагогов в школе Челябинской области ранил четверых человек, трое из которых - дети. Об этом сообщила уполномоченный при... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T10:53

2024-09-16T10:53

2024-09-16T11:00

челябинск

нападение на школу в челябинске

происшествия

мария львова-белова

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140371267_0:333:864:819_1920x0_80_0_0_370d5a3c266f60ce3efa5ced00b54889.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Напавший с молотком на детей и педагогов в школе Челябинской области ранил четверых человек, трое из которых - дети. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Утром 16 сентября в школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Нападавший задержан. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела об организации убийства и о халатности.По данным Львовой-Беловой, на место происшествия выехала региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Работу ведут правоохранительные органы, добавила омбудсмен. Для детей и их родителей открыта горячая линия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

челябинск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, нападение на школу в челябинске, происшествия, мария львова-белова, новости