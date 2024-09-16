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В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости Крым, 16.09.2024
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
В школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T09:41
2024-09-16T09:41
2024-09-16T10:42
россия
челябинск
происшествия
новости
дети
школа
нападение на школу в челябинске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, Уполномоченный по правам ребенка. Сам губернатор взял ситуацию на личный контроль.Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.По информации местных СМИ, в результате происшествия пострадали двое детей. Однако пока официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии нет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, челябинск, происшествия, новости, дети, школа, нападение на школу в челябинске
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
В школе Челябинска 13-летний ученик с молотком напал на детей и учителей – есть раненые
09:41 16.09.2024 (обновлено: 10:42 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Текслер в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, Уполномоченный по правам ребенка. Сам губернатор взял ситуацию на личный контроль.
Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.
"Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях", - отметил Текслер.
По информации местных СМИ, в результате происшествия пострадали двое детей. Однако пока официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии нет.
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