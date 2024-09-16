https://crimea.ria.ru/20240916/v-chelyabinske-shkolnik-s-molotkom-napal-na-uchenikov-i-pedagogov-1140369784.html

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости Крым, 16.09.2024

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

В школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T09:41

2024-09-16T09:41

2024-09-16T10:42

россия

челябинск

происшествия

новости

дети

школа

нападение на школу в челябинске

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В школе Челябинска 13-летний ученик напал с молотком на одноклассников и педагогов, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, Уполномоченный по правам ребенка. Сам губернатор взял ситуацию на личный контроль.Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.По информации местных СМИ, в результате происшествия пострадали двое детей. Однако пока официальной информации о количестве пострадавших и их состоянии нет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое ранены

россия

челябинск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, челябинск, происшествия, новости, дети, школа, нападение на школу в челябинске