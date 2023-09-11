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ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе
ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе - РИА Новости Крым, 11.09.2023
ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе
Вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе в хуторе Красный десант Ростовской области, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T08:42
2023-09-11T08:42
2023-09-11T08:48
ростовская область
владимир голубев
происшествия
новости
общество
россия
дети
нападение подростка в школе в ростовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе в хуторе Красный десант Ростовской области, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, нападавший задержан очевидцами. Это ученик этой же школы, который страдает психическим заболеванием. На месте работают сотрудники экстренных служб."Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - уточнил Голубев.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое раненыВ Полтаве девушка с арбалетом напала на учителей школы: двое ранены
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РИА Новости Крым
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ростовская область, владимир голубев, происшествия, новости, общество, россия, дети, нападение подростка в школе в ростовской области
ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе
Голубев: подросток с ножом ранил четырех человек в школе в Ростовской области
08:42 11.09.2023 (обновлено: 08:48 11.09.2023)