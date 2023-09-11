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ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе

ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе - РИА Новости Крым, 11.09.2023

ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе

Вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе в хуторе Красный десант Ростовской области, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T08:42

2023-09-11T08:42

2023-09-11T08:48

ростовская область

владимир голубев

происшествия

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общество

россия

дети

нападение подростка в школе в ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Вооруженный ножом девятиклассник напал на людей в школе в хуторе Красный десант Ростовской области, ранены четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По его словам, нападавший задержан очевидцами. Это ученик этой же школы, который страдает психическим заболеванием. На месте работают сотрудники экстренных служб."Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения - легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - уточнил Голубев.Читайте также на РИА Новости Крым:В школе в Белграде девушка-подросток напала с ножом на учителя и ученикаПодросток с топором напал на детей в школе Казахстана – трое раненыВ Полтаве девушка с арбалетом напала на учителей школы: двое ранены

ростовская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, владимир голубев, происшествия, новости, общество, россия, дети, нападение подростка в школе в ростовской области