https://crimea.ria.ru/20221014/shkolnik-iz-simferopolya-zaderzhan-po-state-o-pokushenii-na-ubiystvo-1124877103.html

Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство

Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство

Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника, сообщает пресс-служба СК по РК. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T10:34

2022-10-14T10:34

2022-10-14T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 окт - РИА Новости Крым. Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника, сообщает пресс-служба СК по РК.Ранее сообщалось, что в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший госпитализирован. Организована прокурорская проверка.Следователи провели осмотр места преступления, допросили педагогов, учеников и работников школы, а также подозреваемого – в присутствии его законных представителей и адвоката. Следствие готовится предъявить школьнику обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения на период предварительного следствия.Как уточняет пресс-служба прокуратура РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима:Проверка продолжается. Отмечается, что пострадавший юноша продолжает оставаться в больнице, его состояние стабилизировалось, угроза жизни н отсутствует.

https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html

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