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Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство
Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство
Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника, сообщает пресс-служба СК по РК. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T10:34
2022-10-14T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 окт - РИА Новости Крым. Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника, сообщает пресс-служба СК по РК.Ранее сообщалось, что в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший госпитализирован. Организована прокурорская проверка.Следователи провели осмотр места преступления, допросили педагогов, учеников и работников школы, а также подозреваемого – в присутствии его законных представителей и адвоката. Следствие готовится предъявить школьнику обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения на период предварительного следствия.Как уточняет пресс-служба прокуратура РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима:Проверка продолжается. Отмечается, что пострадавший юноша продолжает оставаться в больнице, его состояние стабилизировалось, угроза жизни н отсутствует.
https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html
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крым, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым, симферополь
Школьник из Симферополя задержан по статье о покушении на убийство

Подросток, несколько раз ударивший ножом одноклассника в Симферополе, задержан – СК

10:34 14.10.2022 (обновлено: 10:36 14.10.2022)
 
© Следком КрымаШкольник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника
Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника
© Следком Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 окт - РИА Новости Крым. Школьник из Симферополя задержан по подозрению в покушении на убийство одноклассника, сообщает пресс-служба СК по РК.
Ранее сообщалось, что в одной из симферопольских школ подросток несколько раз ударил ножом своего одноклассника в ходе ссоры в классе. Пострадавший госпитализирован. Организована прокурорская проверка.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношение 16-летнего школьника одного из общеобразовательных учреждений Симферополя, подозреваемого в покушении на убийство сверстника", - сказано в сообщении Следкома.
Следователи провели осмотр места преступления, допросили педагогов, учеников и работников школы, а также подозреваемого – в присутствии его законных представителей и адвоката. Следствие готовится предъявить школьнику обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения на период предварительного следствия.
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Вчера, 15:47
В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
Как уточняет пресс-служба прокуратура РК, в ходе проверки в школе установлен ряд нарушений пропускного режима:

"Это явилось основанием для направления материалов проверки в следственные органы. В настоящее время по результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

Проверка продолжается. Отмечается, что пострадавший юноша продолжает оставаться в больнице, его состояние стабилизировалось, угроза жизни н отсутствует.
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