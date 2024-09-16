https://crimea.ria.ru/20240916/kak-poluchit-ostatok-matkapitala-1140376940.html

Как получить остаток маткапитала

Как получить остаток маткапитала - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Как получить остаток маткапитала

Порядок получения остатка маткапитала как единовременной выплаты утвержден правительством РФ. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета министров. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:24

2024-09-16T20:24

материнский капитал

правительство россии

фонд социального и пенсионного страхования

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Порядок получения остатка маткапитала как единовременной выплаты утвержден правительством РФ. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета министров.В правительстве уточняют, что речь идет о средствах, которые остались на счету после того, как большую их часть родители использовали на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.Соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования семьи, которым положена эта выплата, получат через портал госуслуг. К уведомлению будет приложено уже частично заполненное заявление. Его можно отправить как через портал госуслуг в электронном виде, так и через МФЦ или почтовым отправлением.В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому материнский капитал теперь можно потратить на строительство частных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школуНа что можно потратить маткапитал: пять направленийСертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делать

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, правительство россии, фонд социального и пенсионного страхования, общество, новости