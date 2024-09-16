https://crimea.ria.ru/20240916/kak-poluchit-ostatok-matkapitala-1140376940.html
Как получить остаток маткапитала
Как получить остаток маткапитала - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Как получить остаток маткапитала
Порядок получения остатка маткапитала как единовременной выплаты утвержден правительством РФ. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета министров. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T20:24
2024-09-16T20:24
2024-09-16T20:24
материнский капитал
правительство россии
фонд социального и пенсионного страхования
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Порядок получения остатка маткапитала как единовременной выплаты утвержден правительством РФ. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета министров.В правительстве уточняют, что речь идет о средствах, которые остались на счету после того, как большую их часть родители использовали на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.Соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования семьи, которым положена эта выплата, получат через портал госуслуг. К уведомлению будет приложено уже частично заполненное заявление. Его можно отправить как через портал госуслуг в электронном виде, так и через МФЦ или почтовым отправлением.В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому материнский капитал теперь можно потратить на строительство частных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школуНа что можно потратить маткапитал: пять направленийСертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делать
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материнский капитал, правительство россии, фонд социального и пенсионного страхования, общество, новости
Как получить остаток маткапитала
Правительство утвердило порядок получения остатка маткапитала
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Порядок получения остатка маткапитала как единовременной выплаты утвержден правительством РФ. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета министров.
"По инициативе главы государства семьи с детьми смогут получать остаток средств маткапитала, не превышающий 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты", - говорится в сообщении.
В правительстве уточняют, что речь идет о средствах, которые остались на счету после того, как большую их часть родители использовали на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.
Соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования семьи, которым положена эта выплата, получат через портал госуслуг. К уведомлению будет приложено уже частично заполненное заявление. Его можно отправить как через портал госуслуг в электронном виде, так и через МФЦ или почтовым отправлением.
"Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение 5 рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты", - сообщают в кабмине РФ.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому материнский капитал теперь можно потратить на строительство частных домов
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