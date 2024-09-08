https://crimea.ria.ru/20240908/v-belgorodskoy-oblasti-goryat-rezervuary-s-toplivom-1140215751.html

Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области

Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области

Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T18:21

2024-09-08T18:21

2024-09-08T18:35

вячеслав гладков

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - написал он в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы, и информация о последствиях уточняется.26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛАВ Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза

https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html

белгородская область

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вячеслав гладков, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия