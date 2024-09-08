https://crimea.ria.ru/20240908/v-belgorodskoy-oblasti-goryat-rezervuary-s-toplivom-1140215751.html
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T18:21
2024-09-08T18:21
2024-09-08T18:35
вячеслав гладков
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - написал он в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы, и информация о последствиях уточняется.26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛАВ Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
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вячеслав гладков, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
Резервуары с топливом горят в результате атаки украинского дрона в Белгородской области
18:21 08.09.2024 (обновлено: 18:35 08.09.2024)