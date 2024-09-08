Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/v-belgorodskoy-oblasti-goryat-rezervuary-s-toplivom-1140215751.html
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T18:21
2024-09-08T18:35
вячеслав гладков
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122829034_0:62:1974:1172_1920x0_80_0_0_74a5bee15ba6ca7484f2b61d5b3bf77a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - написал он в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы, и информация о последствиях уточняется.26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУВозгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛАВ Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
https://crimea.ria.ru/20240908/chem-opasny-drony-vsu-s-termitnoy-smesyu---mnenie-eksperta-1140213372.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/01/1122829034_165:0:1809:1233_1920x0_80_0_0_c310f7f46f720e8e235db4f11d0da42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия
Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области

Резервуары с топливом горят в результате атаки украинского дрона в Белгородской области

18:21 08.09.2024 (обновлено: 18:35 08.09.2024)
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе. Архивное фото
Пожар на нефтебазе. Архивное фото
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Резервуары с топливом загорелись в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, и информация о последствиях уточняется.
26 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Омской области произошло возгорание, пострадали люди. В середине июля в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возник пожар.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Резервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ
Возгорание произошло на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
БПЛА через оптический прицел - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
14:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
Вячеслав ГладковПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Умер Александр Масляков
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на неделе - прогноз ФОБОСа
18:21Дрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
17:56Машина врезалась в детскую площадку: дети в больнице, водитель погиб
17:51Пора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
17:45Из-за аварии отключили свет в Ленинском районе Крыма и под Алуштой
17:33В лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУ
16:59В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧС
16:50Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
16:24Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
16:05Явка на выборах в Крыму превысила 40%
15:54На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти возник пожар
15:17Ситуация на Крымском мосту: очередь продолжает расти
14:56Дроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
14:25Рогатая мина на пляже Сочи: мэрия опровергла сообщение об опасной находке
13:55Под Анапой поселок сползает в обрыв - СК проводит проверку
13:32В очереди на Крымском мосту полтысячи автомобилей – обновленные данные
13:04Следком разберется в массовой драке на Кубани
12:44Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков
12:21Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
Лента новостейМолния