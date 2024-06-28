Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240628/v-tambovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-gorit-neftebaza-1138423942.html
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T05:58
2024-06-28T06:01
тамбовская область
происшествия
нефтебаза
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
нпз
максим егоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_467f03218b3732420bb1c362765ae800.jpg.webp
СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Максим Егоров.По словам Егорова, огонь локализован, с возгоранием борются специалисты пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов. Жертв нет.20 июня из-за атаки украинского дрона загорелся резервуар с топливом на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночьДва дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской областиВ Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне США
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_058a88a08420c1c0512e6c45d3c91c95.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, происшествия, нефтебаза, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, нпз, максим егоров
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза

Нефтебаза загорелась в Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ - губернатор

05:58 28.06.2024 (обновлено: 06:01 28.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Максим Егоров.
"Сегодня в 4.35 зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. До ближайшего населенного пункта - 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем", - написал он в Telegram.
По словам Егорова, огонь локализован, с возгоранием борются специалисты пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов. Жертв нет.
20 июня из-за атаки украинского дрона загорелся резервуар с топливом на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь
Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области
В Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне США
 
Тамбовская областьПроисшествияНефтебазаПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиНПЗМаксим Егоров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:3225 дронов сбиты над регионами России за ночь
07:11Рост активности беспилотников США над Черным морем – Россия примет меры
06:59Наша безопасность на кону: Байден об СВО и взятии Киева
06:37Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске
06:13Украина проигрывает в конфликте с Россией – Трамп
06:02"Уездный город" и стела воинской славы – центр Феодосии преобразится
05:58В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
05:02Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине
04:44В США связали начало СВО с неуважением к Байдену со стороны России
04:26При Байдене США уподобились "стране третьего мира" – Трамп
04:02Предвыборные дебаты Байдена и Трампа – видео
00:01Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
22:34Главное за день: 27 июня
22:21Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
22:03Главные новости Крыма: 27 июня
21:43Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе
21:31В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
21:04Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
20:44В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
Лента новостейМолния