https://crimea.ria.ru/20240628/v-tambovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-gorit-neftebaza-1138423942.html

В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза

В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза

Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T05:58

2024-06-28T05:58

2024-06-28T06:01

тамбовская область

происшествия

нефтебаза

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

нпз

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_467f03218b3732420bb1c362765ae800.jpg.webp

СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Максим Егоров.По словам Егорова, огонь локализован, с возгоранием борются специалисты пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов. Жертв нет.20 июня из-за атаки украинского дрона загорелся резервуар с топливом на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночьДва дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской областиВ Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне США

тамбовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, происшествия, нефтебаза, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, нпз, максим егоров