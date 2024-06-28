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В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T05:58
2024-06-28T05:58
2024-06-28T06:01
тамбовская область
происшествия
нефтебаза
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
нпз
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СИМЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Утром в пятницу украинские боевики атаковали Тамбовскую область беспилотниками. В результате загорелась нефтебаза в Мичуринском муниципальном округе, сообщил губернатор региона Максим Егоров.По словам Егорова, огонь локализован, с возгоранием борются специалисты пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарных расчетов. Жертв нет.20 июня из-за атаки украинского дрона загорелся резервуар с топливом на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской. Читайте также на РИА Новости Крым:Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночьДва дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской областиВ Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне США
тамбовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тамбовская область, происшествия, нефтебаза, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, нпз, максим егоров
В Тамбовской области после атаки ВСУ горит нефтебаза
Нефтебаза загорелась в Тамбовской области после атаки беспилотника ВСУ - губернатор
05:58 28.06.2024 (обновлено: 06:01 28.06.2024)