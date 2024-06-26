https://crimea.ria.ru/20240626/dva-drona-vsu-pytalis-atakovat-voennye-obekty-v-smolenskoy-oblasti-1138363971.html

Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области

Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области

Утром в среду украинские беспилотники попытались атаковать военные объекты на территории Смоленской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T07:17

2024-06-26T07:17

2024-06-26T07:26

смоленская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

министерство обороны рф

василий анохин

безопасность

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Утром в среду украинские беспилотники попытались атаковать военные объекты на территории Смоленской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.По информации Минобороны России, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Смоленской области.По данным Анохина, жертв и разрушений в регионе нет. На местах работают оперативные службы.При этом он обратился к жителям с просьбой при обнаружении частей беспилотников к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.Накануне российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Белгородской и Воронежской областями были уничтожены 30 дронов.На территории Ольховатского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов после атаки ВСУ. Части дрона упали на территорию одной из промплощадок. разорвались и загорелись.В белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ при прямом попадании в жилой дом погибла местная жительница. До этого во вторник сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Всего над регионом за ночь сбиты 29 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся кассетный боеприпас нашли в Севастополе после атакиВ Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне СШАНад Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ

смоленская область

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, василий анохин, безопасность, россия, новости