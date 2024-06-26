Два дрона ВСУ пытались атаковать военные объекты в Смоленской области
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ по военным объектам в Смоленской области
07:17 26.06.2024 (обновлено: 07:26 26.06.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Утром в среду украинские беспилотники попытались атаковать военные объекты на территории Смоленской области. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.
"Сегодня около 4 утра наш регион подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над территорией Смоленской области.
По данным Анохина, жертв и разрушений в регионе нет. На местах работают оперативные службы.
При этом он обратился к жителям с просьбой при обнаружении частей беспилотников к ним не приближаться и сообщить о находке по телефонам экстренных служб.
Накануне российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Над Белгородской и Воронежской областями были уничтожены 30 дронов.
На территории Ольховатского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после детонации взрывоопасных предметов после атаки ВСУ. Части дрона упали на территорию одной из промплощадок. разорвались и загорелись.
В белгородском селе Беловском в результате ночной атаки ВСУ при прямом попадании в жилой дом погибла местная жительница. До этого во вторник сообщалось, что четыре мирных жителя ранены после ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Всего над регионом за ночь сбиты 29 украинских беспилотников.
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