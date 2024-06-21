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Над Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Над Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Семь ударных беспилотников ВСУ уничтожены российскими системами противовоздушной обороны над Азовским морем и Сивашским заливом. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T10:43
2024-06-21T10:43
2024-06-21T10:43
херсонская область
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
владимир сальдо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. Семь ударных беспилотников ВСУ уничтожены российскими системами противовоздушной обороны над Азовским морем и Сивашским заливом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, по данным главы региона, один дрон сбит в районе Сивашского залива.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил об атаке украинских дронов на Краснодар. По его словам, повреждены здание котельной и Ильский нефтеперерабатывающий завод. Пострадали шесть человек: четверо работников ранены при падении обломков беспилотника на территорию автовокзала и котельной, еще двое получили ранения при атаке на НПЗ.Позже руководитель региона сообщил, что один из сотрудников атакованной котельной в Краснодаре погиб.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым и Краснодарский край. Так, в течение прошедшей ночи системы ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА противника над территорией Крыма и акваторией Черного моря, а также 43 дрона – над Кубанью.Читайте также на РИА Новости Крым:Машину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУРанен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобильУдар ВСУ обесточил часть левобережья Херсонщины
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, владимир сальдо, новости
Над Азовским морем сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Азовским морем и Сивашским заливом сбиты семь дронов ВСУ – Сальдо