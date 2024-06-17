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Удар ВСУ обесточил часть левобережья Херсонщины
Удар ВСУ обесточил часть левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Удар ВСУ обесточил часть левобережья Херсонщины
В результате удара ВСУ по левому берегу Днепра обесточены несколько сел Херсонской области и частично Новая Каховка. Об этом сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T11:17
2024-06-17T11:17
2024-06-17T11:17
владимир сальдо
новости
херсонская область
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лэп
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по левому берегу Днепра обесточены несколько сел Херсонской области и частично Новая Каховка. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Без света остались 5100 абонентов Херсоноблэнерго в микрорайоне Основа в Новой Каховке, а также сtлах Райское, Райское-2, Тополевка, Обрывки, Масловка, Днепряны, перечислил он. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.На прошлой неделе один человек погиб и трое пострадали из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Сотрудник администрации Каховки получил ранение при атаке украинских боевиков. В результате удара ВСУ по городу Алешки сильно повреждены здания хлебопекарни и водоканала.Читайте также на РИА Новости Крым:Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской областиДва человека ранены при повторной атаке ВСУ на КаховкуАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, херсонская область, происшествия, лэп, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ обесточил часть левобережья Херсонщины
Ударом ВСУ обесточена часть левобережья Херсонской области – Сальдо