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Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону
Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону
В Крыму активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Какие работы уже выполняются, РИА Новости Крым рассказал министр жилищно-коммунального... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T10:05
2024-06-26T10:05
крым
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минжкх крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Какие работы уже выполняются, РИА Новости Крым рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.По словам министра, подготовка к новому отопительному сезону начинается с последнего дня текущего, как только отключают теплоснабжение. Если погода теплая, то работы могут начать раньше, холодная – позже.Он также напомнил, что в середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.По словам Максима Новика, регулировка температурного режима вполне возможна с учетом современных технологий, и ею будут заниматься. Она даст и экономию, и комфорт жителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Запустят ли котельные в случае похолодания в КрымуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период
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Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону в Крыму в самом разгаре – министр ЖКХ

10:05 26.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота системы отопления. Архивное фото
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Какие работы уже выполняются, РИА Новости Крым рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.
"В самую жару мы готовимся к отопительному сезону. И сейчас самый пик подготовки. Меняются аварийные участки, теплоизоляция, параллельно с этим идет работа управляющих компаний по подготовке домов к отопительному сезону", - сказал Максим Новик.
По словам министра, подготовка к новому отопительному сезону начинается с последнего дня текущего, как только отключают теплоснабжение. Если погода теплая, то работы могут начать раньше, холодная – позже.
Он также напомнил, что в середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.

"Это крайне важная тема. Учитывая крымский климат, когда в период отопительного сезона температура на улице может быть выше, чем в помещении, котельные топят по полной программе и мы видим открытые окна", - говорит министр ЖКХ РК.

По словам Максима Новика, регулировка температурного режима вполне возможна с учетом современных технологий, и ею будут заниматься. Она даст и экономию, и комфорт жителям.
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