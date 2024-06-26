https://crimea.ria.ru/20240626/kak-v-krymu-idet-podgotovka-k-otopitelnomu-sezonu-1138366861.html

Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону

Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону

В Крыму активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Какие работы уже выполняются, РИА Новости Крым рассказал министр жилищно-коммунального... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T10:05

2024-06-26T10:05

2024-06-26T10:05

крым

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Крыму активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Какие работы уже выполняются, РИА Новости Крым рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.По словам министра, подготовка к новому отопительному сезону начинается с последнего дня текущего, как только отключают теплоснабжение. Если погода теплая, то работы могут начать раньше, холодная – позже.Он также напомнил, что в середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.По словам Максима Новика, регулировка температурного режима вполне возможна с учетом современных технологий, и ею будут заниматься. Она даст и экономию, и комфорт жителям.Читайте также на РИА Новости Крым:Запустят ли котельные в случае похолодания в КрымуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

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2024

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