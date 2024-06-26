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Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области
Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области
Схрон с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в Черниговском районе Запорожской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T09:46
2024-06-26T09:47
россия
запорожская область
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
боерипасы
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Схрон с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в Черниговском районе Запорожской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.Сейчас с опасными находками работают эксперты-криминалисты. Местные правоохранители региона продолжают обследовать территории с целью выявления взрывоопасных предметов и обеспечения безопасности мирных граждан.5 июня в Артемовском районе Донецкой Народной Республики был обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в тайнике складировалось больше двухсот единиц стрелкового оружия.В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму – ФСБКиев планирует крупномасштабное применение токсичных веществПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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россия, запорожская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, боерипасы, всу (вооруженные силы украины)
Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области

В лесополосе Запорожской области полицейские обнаружили схрон с боеприпасами

09:46 26.06.2024 (обновлено: 09:47 26.06.2024)
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
В Новоалексеевке Херсонской области нашли тайник с патронами и пулеметом
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Схрон с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в Черниговском районе Запорожской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.
"В Черниговском районе Запорожской области полицейские при проведении оперативно-профилактических мероприятий обнаружили в лесополосе схрон с боеприпасами. Из тайника стражи правопорядка изъяли осколочную мину, гранаты с запалами и более двух тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении.
Сейчас с опасными находками работают эксперты-криминалисты. Местные правоохранители региона продолжают обследовать территории с целью выявления взрывоопасных предметов и обеспечения безопасности мирных граждан.
5 июня в Артемовском районе Донецкой Народной Республики был обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в тайнике складировалось больше двухсот единиц стрелкового оружия.
В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.
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РоссияЗапорожская областьМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиБоерипасыВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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