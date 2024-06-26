https://crimea.ria.ru/20240626/granaty-i-2000-patronov-skhron-s-oruzhiem-nashli-v-zaporozhskoy-oblasti-1138366464.html

Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области

Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Гранаты и 2000 патронов: схрон с оружием нашли в Запорожской области

Схрон с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в Черниговском районе Запорожской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T09:46

2024-06-26T09:46

2024-06-26T09:47

россия

запорожская область

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

боерипасы

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Схрон с боеприпасами обнаружили сотрудники полиции в Черниговском районе Запорожской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.Сейчас с опасными находками работают эксперты-криминалисты. Местные правоохранители региона продолжают обследовать территории с целью выявления взрывоопасных предметов и обеспечения безопасности мирных граждан.5 июня в Артемовском районе Донецкой Народной Республики был обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в тайнике складировалось больше двухсот единиц стрелкового оружия.В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия терактов на ж/д транспорте предотвращена в Крыму – ФСБКиев планирует крупномасштабное применение токсичных веществПланировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

россия

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, запорожская область, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, боерипасы, всу (вооруженные силы украины)