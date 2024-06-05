https://crimea.ria.ru/20240605/planirovali-peredat-natsistam-v-dnr-skryli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1137858609.html

Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. В нем... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T08:55

2024-06-05T08:55

2024-06-05T08:56

донецкая народная республика (днр)

артемовск

денис пушилин

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

оружие

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. В нем находилось более двухсот единиц стрелкового оружия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Обнаружить хранилище удалось благодаря совместным действиям управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.Изъятое вооружение после проверки и надлежащего обслуживания будет передано в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.

донецкая народная республика (днр)

артемовск

украина

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2024

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донецкая народная республика (днр), артемовск, денис пушилин, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, украина