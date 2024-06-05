Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
В Артемовске обнаружили крупный схрон оружия из арсеналов украинского МВД
08:55 05.06.2024 (обновлено: 08:56 05.06.2024)
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаКрупный схрон украинских силовиков обнаружен в Артемовском районе ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. В нем находилось более двухсот единиц стрелкового оружия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Обнаружены и изъяты: автоматы АКС-74У – 20 штук; пистолеты ПМ – 184 штук; боеприпасы к стрелковому оружию – 18656 штук", - написал он в Telegram-канале.
Обнаружить хранилище удалось благодаря совместным действиям управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.
"Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - продолжил Денис Пушилин.
Изъятое вооружение после проверки и надлежащего обслуживания будет передано в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.
В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.