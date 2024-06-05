Рейтинг@Mail.ru
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/planirovali-peredat-natsistam-v-dnr-skryli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1137858609.html
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. В нем... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T08:55
2024-06-05T08:56
донецкая народная республика (днр)
артемовск
денис пушилин
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137858380_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_2136876148b35d4e8c01ac182ea6b55c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. В нем находилось более двухсот единиц стрелкового оружия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Обнаружить хранилище удалось благодаря совместным действиям управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.Изъятое вооружение после проверки и надлежащего обслуживания будет передано в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.
донецкая народная республика (днр)
артемовск
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137858380_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_71a14e48ed1effb71996c6ae4cbbca3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), артемовск, денис пушилин, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, украина
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

В Артемовске обнаружили крупный схрон оружия из арсеналов украинского МВД

08:55 05.06.2024 (обновлено: 08:56 05.06.2024)
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаКрупный схрон украинских силовиков обнаружен в Артемовском районе ДНР
Крупный схрон украинских силовиков обнаружен в Артемовском районе ДНР
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружен подпольный склад оружия и боеприпасов, заготовленный украинскими силовиками еще в 2014 году. В нем находилось более двухсот единиц стрелкового оружия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Обнаружены и изъяты: автоматы АКС-74У – 20 штук; пистолеты ПМ – 184 штук; боеприпасы к стрелковому оружию – 18656 штук", - написал он в Telegram-канале.

Обнаружить хранилище удалось благодаря совместным действиям управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа.
"Установлено, что сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции вооружение и боеприпасы с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса", - продолжил Денис Пушилин.
Изъятое вооружение после проверки и надлежащего обслуживания будет передано в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.
В Севастополе 3 июня российские силовики раскрыли группу агентов украинских спецслужб, которая планировала совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)АртемовскДенис ПушилинФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ОружиеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала