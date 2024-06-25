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Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте
Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте
Самопроизвольное опрокидывание легкового автомобиля на детскую площадку произошло сегодня около двух часов дня в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T18:31
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ялта
новости крыма
госавтоинспекция крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Самопроизвольное опрокидывание легкового автомобиля на детскую площадку произошло сегодня около двух часов дня в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в республиканской Госавтоинспекции.В результате, по словам сотрудника Госавтоинспекции, машина продолжила самопроизвольное движение с последующим опрокидыванием на детскую площадку."На момент опрокидывания на площадке никого не было. Пострадавших в ДТП нет", – уточнили в республиканском ГАИ.При этом водитель рассказал сотрудниками Госавтоинспекции, что ставил автомобиль на тормоз, однако машина покатилась. Чтобы достать ее с детской площадки, он вызвал манипулятор.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящая легковушка пронеслась по крымскому селуМашина рухнула с третьего этажа паркинга в Краснодаре – трое погибшихИномарка съехала в море на набережной Керчи
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Новости
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия, автомобиль
Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте

Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте

18:31 25.06.2024 (обновлено: 18:32 25.06.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Самопроизвольное опрокидывание легкового автомобиля на детскую площадку произошло сегодня около двух часов дня в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

"В Ялте на улице Свердлова местный житель припарковал свой автомобиль. Покинул его, не приняв меры, исключающие возможность самопроизвольного движения транспортного средства", – сообщили в ГАИ Крыма.

В результате, по словам сотрудника Госавтоинспекции, машина продолжила самопроизвольное движение с последующим опрокидыванием на детскую площадку.
"На момент опрокидывания на площадке никого не было. Пострадавших в ДТП нет", – уточнили в республиканском ГАИ.
При этом водитель рассказал сотрудниками Госавтоинспекции, что ставил автомобиль на тормоз, однако машина покатилась. Чтобы достать ее с детской площадки, он вызвал манипулятор.
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