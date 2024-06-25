https://crimea.ria.ru/20240625/avtomobil-oprokinulsya-na-detskuyu-ploschadku-v-yalte-1138355425.html

Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте

Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Автомобиль опрокинулся на детскую площадку в Ялте

Самопроизвольное опрокидывание легкового автомобиля на детскую площадку произошло сегодня около двух часов дня в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T18:31

2024-06-25T18:31

2024-06-25T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Самопроизвольное опрокидывание легкового автомобиля на детскую площадку произошло сегодня около двух часов дня в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в республиканской Госавтоинспекции.В результате, по словам сотрудника Госавтоинспекции, машина продолжила самопроизвольное движение с последующим опрокидыванием на детскую площадку."На момент опрокидывания на площадке никого не было. Пострадавших в ДТП нет", – уточнили в республиканском ГАИ.При этом водитель рассказал сотрудниками Госавтоинспекции, что ставил автомобиль на тормоз, однако машина покатилась. Чтобы достать ее с детской площадки, он вызвал манипулятор.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящая легковушка пронеслась по крымскому селуМашина рухнула с третьего этажа паркинга в Краснодаре – трое погибшихИномарка съехала в море на набережной Керчи

ялта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия, автомобиль