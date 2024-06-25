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Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу
Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу
Автомобиль "Волга" загорелся во время движения в Бахчисарайском селе Вилино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:16
2024-06-25T15:16
2024-06-25T15:16
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автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль "Волга" загорелся во время движения в Бахчисарайском селе Вилино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Сигнал о происшествии поступил спасателям во вторник в 13:13. К месту направились четверо спасателей пожарной охраны Крыма, которые выяснили, что машина вспыхнула прямо во время движения.По данным пресс-службы, двумя днями ранее пожарным пришлось выезжать на тушение возгорания легкового автомобиля в село Песчаное. В связи с участившимися случаями в МЧС просят содержать автомобили в технически исправном состоянии, своевременно эксплуатировать и обслуживать их и соблюдать правила пожарной безопасности.В минувшую среду в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".В Красноперекопском районе Крыма в это же день из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Ранее на трассе "Таврида" в Крыму ранее загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание автомобиля – что делать в первую очередьПожарный бум: в Крыму массово горят автомобилиМашина рухнула с третьего этажа паркинга в Краснодаре – трое погибших
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пожар, автомобиль, происшествия, мчс крыма, бахчисарайский район, новости крыма, крым
Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу
Автомобиль загорелся во время движения в Бахчисарайском районе Крыма – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль "Волга" загорелся во время движения в Бахчисарайском селе Вилино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Сигнал о происшествии поступил спасателям во вторник в 13:13. К месту направились четверо спасателей пожарной охраны Крыма, которые выяснили, что машина вспыхнула прямо во время движения.
"Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади около двух квадратных метров. Огнем уничтожен моторный отсек транспортного средства", – уточнили в МЧС.
По данным пресс-службы, двумя днями ранее пожарным пришлось выезжать на тушение возгорания легкового автомобиля в село Песчаное. В связи с участившимися случаями в МЧС просят содержать автомобили в технически исправном состоянии, своевременно эксплуатировать и обслуживать их и соблюдать правила пожарной безопасности.
В минувшую среду в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус
с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".В Красноперекопском районе Крыма в это же день из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома
. Ранее на трассе "Таврида" в Крыму ранее загорелся груженый автомобилями автовоз
. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто.
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