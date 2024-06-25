https://crimea.ria.ru/20240625/goryaschaya-legkovushka-proneslas-po-krymskomu-selu-1138346161.html

Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу

Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Горящая легковушка пронеслась по крымскому селу

Автомобиль "Волга" загорелся во время движения в Бахчисарайском селе Вилино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T15:16

2024-06-25T15:16

2024-06-25T15:16

пожар

автомобиль

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мчс крыма

бахчисарайский район

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Автомобиль "Волга" загорелся во время движения в Бахчисарайском селе Вилино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Сигнал о происшествии поступил спасателям во вторник в 13:13. К месту направились четверо спасателей пожарной охраны Крыма, которые выяснили, что машина вспыхнула прямо во время движения.По данным пресс-службы, двумя днями ранее пожарным пришлось выезжать на тушение возгорания легкового автомобиля в село Песчаное. В связи с участившимися случаями в МЧС просят содержать автомобили в технически исправном состоянии, своевременно эксплуатировать и обслуживать их и соблюдать правила пожарной безопасности.В минувшую среду в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".В Красноперекопском районе Крыма в это же день из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. Ранее на трассе "Таврида" в Крыму ранее загорелся груженый автомобилями автовоз. Сгорела кабина тягача, повреждены два транспортируемых авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание автомобиля – что делать в первую очередьПожарный бум: в Крыму массово горят автомобилиМашина рухнула с третьего этажа паркинга в Краснодаре – трое погибших

бахчисарайский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, автомобиль, происшествия, мчс крыма, бахчисарайский район, новости крыма, крым