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В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 30.06.2024
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T20:14
2024-06-30T20:15
севастополь
михаил развожаев
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

20:14 30.06.2024 (обновлено: 20:15 30.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиНовости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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