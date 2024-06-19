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Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T14:53
2024-06-19T14:53
крым
прокуратура республики крым
происшествия
пожар
симферопольский район
общество
николай лукашенко
минтранс крыма
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".По данным прокуратуры, автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь. В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит. В ближайшее время на замену выйдет резервный подвижной состав, а проезжая часть будет очищена.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание автомобиля – что делать в первую очередьПожарный бум: в Крыму массово горят автомобилиДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, симферопольский район, общество, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП

Прокуратура начала проверку по делу о сгоревшем под Симферополем рейсовом автобусе

14:53 19.06.2024
 
© Telegram Николай ЛукашенкоАвтобус с пассажирами загорелся на трассе в Крыму под Симферополем
Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Крыму под Симферополем
© Telegram Николай Лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".
По данным прокуратуры, автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь. В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров.
"Учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами предприятия, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров", - сказано в сообщении.
Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит. В ближайшее время на замену выйдет резервный подвижной состав, а проезжая часть будет очищена.
"Участников дорожного движения просим соблюдать предельную осторожность и быть внимательными при проезде 115 км вышеуказанного участка автомобильной дороги", - обратился министр к водителям.
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КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияПожарСимферопольский районОбществоНиколай ЛукашенкоМинтранс КрымаТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
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