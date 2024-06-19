https://crimea.ria.ru/20240619/delo-o-sgorevshem-avtobuse-v-krymu--prokuratura-podelilas-detalyami-chp-1138217320.html

Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП

Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T14:53

2024-06-19T14:53

2024-06-19T14:53

крым

прокуратура республики крым

происшествия

пожар

симферопольский район

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минтранс крыма

транспорт

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".По данным прокуратуры, автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь. В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит. В ближайшее время на замену выйдет резервный подвижной состав, а проезжая часть будет очищена.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание автомобиля – что делать в первую очередьПожарный бум: в Крыму массово горят автомобилиДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

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2024

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крым, прокуратура республики крым, происшествия, пожар, симферопольский район, общество, николай лукашенко, минтранс крыма, транспорт, общественный транспорт, новости крыма