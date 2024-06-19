Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
Прокуратура начала проверку по делу о сгоревшем под Симферополем рейсовом автобусе
© Telegram Николай ЛукашенкоАвтобус с пассажирами загорелся на трассе в Крыму под Симферополем
© Telegram Николай Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В среду днем в Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".
По данным прокуратуры, автобус следовал по маршруту Красное – Симферополь. В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров.
"Учитывая обстоятельства происшествия, прокуратура даст оценку исполнению обязанностей ответственными лицами предприятия, а также органов контроля по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения, соблюдению требований безопасности при организации перевозок пассажиров", - сказано в сообщении.
Как уточнил глава республиканского минтранса Николай Лукашенко, автобус восстановлению не подлежит. В ближайшее время на замену выйдет резервный подвижной состав, а проезжая часть будет очищена.
"Участников дорожного движения просим соблюдать предельную осторожность и быть внимательными при проезде 115 км вышеуказанного участка автомобильной дороги", - обратился министр к водителям.
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