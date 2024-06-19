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В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
В Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T13:06
2024-06-19T13:06
2024-06-19T14:18
пожар
происшествия
новости крыма
симферопольский район
автобус
транспорт
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на трассе загорелся автобус с пассажирами, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.По данным ведомства, площадь пожара составила 14 квадратных метров. При этом огонь перекинулся на сухую растительность на площади приблизительно 100 "квадратов".Прибывшие на место спасатели локализовали пожар. По данным главка МЧС, в результате ЧП никто не пострадал.Как сообщалось ранее, в Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ полностью выгорела машина и крыша жилого дома. При этом причиной такого крупного возгорания стала попытка самостоятельно справиться с пожаром, указали в ГУ МЧС по региону.Накануне в Симферополе по улице Батаева загорелась сухая растительность. Огонь удалось ликвидировать на площади 200 "квадратов". Пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Симферополе: огонь охватил 200 "квадратов"Почти 100 пожаров ликвидированы в Крыму и Севастополе за неделюПожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
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РИА Новости Крым
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В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Крыму под Симферополем – главк МЧС
13:06 19.06.2024 (обновлено: 14:18 19.06.2024)