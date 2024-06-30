https://crimea.ria.ru/20240630/sapery-obezvredili-ukrainskuyu-minu-obnaruzhennuyu-u-beregov-turtsii---smi-1138476225.html

Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ

Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ

Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции, сообщает в воскресенье газета Milliyet. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T19:23

2024-06-30T19:23

2024-06-30T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции, сообщает в воскресенье газета Milliyet.По данным газеты, подозрительный объект заметили в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. В связи с этим вход на пляжи был временно запрещен.В воскресенье днем мину уничтожили саперы-водолазы, на время операции было приостановлено движение на ближайшей к пляжу автотрассе. К 14.00 пляжи вновь открыли для граждан.Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea). Ожидается, что группа начнет активную деятельность со 2 июля.ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://crimea.ria.ru/20240124/korabl-chf-iskal-miny-v-chernom-more-s-pomoschyu-podvodnogo-drona-1134415193.html

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происшествия, в мире, пляжи, турция, украина