Рейтинг@Mail.ru
Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240630/sapery-obezvredili-ukrainskuyu-minu-obnaruzhennuyu-u-beregov-turtsii---smi-1138476225.html
Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ
Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ
Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции, сообщает в воскресенье газета Milliyet. РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T19:23
2024-06-30T19:23
происшествия
в мире
пляжи
турция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125403198_0:39:3050:1755_1920x0_80_0_0_362835bcfd5b3b873b321147933fd1b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции, сообщает в воскресенье газета Milliyet.По данным газеты, подозрительный объект заметили в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. В связи с этим вход на пляжи был временно запрещен.В воскресенье днем мину уничтожили саперы-водолазы, на время операции было приостановлено движение на ближайшей к пляжу автотрассе. К 14.00 пляжи вновь открыли для граждан.Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea). Ожидается, что группа начнет активную деятельность со 2 июля.ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://crimea.ria.ru/20240124/korabl-chf-iskal-miny-v-chernom-more-s-pomoschyu-podvodnogo-drona-1134415193.html
турция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125403198_160:0:2485:1744_1920x0_80_0_0_1657c6681aad7779917563f6153fdff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, в мире, пляжи, турция, украина
Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ

Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ

19:23 30.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯкорная морская мина
Якорная морская мина - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции, сообщает в воскресенье газета Milliyet.
По данным газеты, подозрительный объект заметили в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. В связи с этим вход на пляжи был временно запрещен.

"На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана... в результате проверки было установлено, что подозрительный объект - это мина украинского происхождения", - говорится в сообщении издания.

В воскресенье днем мину уничтожили саперы-водолазы, на время операции было приостановлено движение на ближайшей к пляжу автотрассе. К 14.00 пляжи вновь открыли для граждан.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea). Ожидается, что группа начнет активную деятельность со 2 июля.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
24 января, 05:00
Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
 
ПроисшествияВ миреПляжиТурцияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспорте
19:58Взрывы в Киеве: что известно
19:31Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне
19:23Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную у берегов Турции - СМИ
19:12Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
19:02Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУ
18:45Сколько дворов и общественных территорий благоустроят в Крыму в этом году
18:10Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС
17:42Зеленский недоволен американскими ЗРК Patriot
17:20Время ожидания в очереди на Крымском мосту сократилось
16:32Заторы на Крымском мосту обещают устранить в ближайшие часы
16:04Эксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране
15:16В Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвался
14:45Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов
14:10Очередь на Крымский мост перевалила за 1100 машин: ждать не менее 3 часов
14:05Потери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасов
13:43Атака FPV-дронов ВСУ на Белгородскую область: ранены мирные жители
13:27Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением
13:20Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
13:10Три часа на солнцепеке: ситуация с очередью на Крымский мост
Лента новостейМолния