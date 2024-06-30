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Главное за день: 30 июня - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Главное за день: 30 июня
Главное за день: 30 июня - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Главное за день: 30 июня
Два населенных пункта в ДНР освобождены российской армией. Поражен железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением. Силами ПВО сбиты 36 украинских дронов над шестью... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T22:22
2024-06-30T21:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Два населенных пункта в ДНР освобождены российской армией. Поражен железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением. Силами ПВО сбиты 36 украинских дронов над шестью областями России. Военный эксперт заявил о провокациях Украины на границах Беларуси. Политолог оценил перспективы парламентских выборов во Франции. На Крымском мосту для устранения заторов увеличили количество досмотровых пунктов. 22 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь все еще находятся в больницах города. Жители Евпатории четырех сел под Феодосией остались без воды из-за аварий на водоводах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение населенных пунктов в ДНРНаселенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике освободили Вооруженные силы РФ.Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное. Подразделения группировки "Центр" освободили Новоалександровку в ДНР.Поражение железнодорожного эшелона ВСУЖелезнодорожный эшелон ВСУ с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ поражен во время разгрузки Вооруженными силами РФ.Для его уничтожения использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.Атака на шесть областей России дронами ВСУ36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России, сообщили в Минобороны. 15 БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Курской области, 9 БПЛА над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.Провокация Украины у границ БеларусиВоенный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что, стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Военный эксперт отметил, что от белорусской границы до Киева 80 км. И враг это отлично понимает, и его кураторы тоже. Они этого опасаются. К тому же Белоруссия – верный союзник России со всеми вытекающими отсюда последствиями.Эксперт о парламентских выборах во ФранцииМакрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, первый тур которых стартовал в воскресенье. Политолог Ростислав Ищенко считает, что если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится. Сейчас у партии "Национального объединения" Марин Ле Пен очень хорошие позиции, и у них есть шанс взять большинство в парламенте и сформировать однопартийное правительство. Но в случае победы коалиция будет скорее всего составлена не с Ле Пен, а против нее. Таким образом Макрон сохранит большинство и в любом случае будет в выигрыше.Ситуация с заторами на Крымском мостуОчередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. К двум часам дня с двух сторон мостового перехода скопилось более 1100 машин. Время ожидания досмотра составило более трех часов. Позже министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра, а также усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма. К вечеру очередь из машин стала постепенно уменьшаться.Состояние пострадавших при атаке ВСУ в СевастополеВ больницах города после ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня все еще остается 22 человека, в том числе двое детей. Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что еще 22 человека, среди которых 12 детей, направлены на лечение в московские ведущие медучреждения. Столичные врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять - в состоянии легкой степени тяжести.Авария на водоводах в Евпатории и ФеодосииНочью в Евпатории в районе Техникума произошла авария на водоводе. Подачу воды на город прекращали для производства работ. К утру воскресенья все повреждения были устранены. Но уровень воды в резервуарах оставался недостаточным для ее подачи по всему городу. Чтобы стабилизировать ситуацию и заполнить систему, планово понизили давление.Под Феодосией из-за аварии на магистральном водоводе остались без воды четыре села: Ближнее, Боевое, Насыпное и Солнечное. Над устранением повреждения работали в течение дня. Восстановить водоснабжение в Евпатории и под Феодосией планируют к утру понедельника.
https://crimea.ria.ru/20240630/ispolzovali-podzemnyy-tunnel-armiya-rf-zanyala-krupnyy-opornyy-punkt-vsu-1138475944.html
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https://crimea.ria.ru/20240630/v-yasinovatoy-v-dnr-snaryad-himars-probil-9-etazhey-i-ne-razorvalsya-1138474080.html
https://crimea.ria.ru/20240630/chudesa-i-svyatyni-khramu-vsekh-svyatykh-v-simferopole-160-let-1138456821.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, новости крыма, в мире, общество
Главное за день: 30 июня

Главные события и заявления воскресенья, 30 июня

22:22 30.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Два населенных пункта в ДНР освобождены российской армией. Поражен железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением. Силами ПВО сбиты 36 украинских дронов над шестью областями России. Военный эксперт заявил о провокациях Украины на границах Беларуси. Политолог оценил перспективы парламентских выборов во Франции. На Крымском мосту для устранения заторов увеличили количество досмотровых пунктов. 22 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь все еще находятся в больницах города. Жители Евпатории четырех сел под Феодосией остались без воды из-за аварий на водоводах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Освобождение населенных пунктов в ДНР

Населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике освободили Вооруженные силы РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Спорное. Подразделения группировки "Центр" освободили Новоалександровку в ДНР.

Поражение железнодорожного эшелона ВСУ

Железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ поражен во время разгрузки Вооруженными силами РФ.
Для его уничтожения использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Атака на шесть областей России дронами ВСУ

36 украинских беспилотников сбиты ПВО над шестью областями России, сообщили в Минобороны. 15 БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Курской области, 9 БПЛА над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей.
Спецназ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
19:02
Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУ

Провокация Украины у границ Беларуси

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что, стягивая войска к границе Белоруссии, Киев устраивает провокации и желает вывести страну из игры. Военный эксперт отметил, что от белорусской границы до Киева 80 км. И враг это отлично понимает, и его кураторы тоже. Они этого опасаются. К тому же Белоруссия – верный союзник России со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Владимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
19:12
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Эксперт о парламентских выборах во Франции

Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы, первый тур которых стартовал в воскресенье. Политолог Ростислав Ищенко считает, что если в парламенте Франции будет другое большинство, ни экономическая, ни социальная ситуация в стране не изменится.
Сейчас у партии "Национального объединения" Марин Ле Пен очень хорошие позиции, и у них есть шанс взять большинство в парламенте и сформировать однопартийное правительство. Но в случае победы коалиция будет скорее всего составлена не с Ле Пен, а против нее. Таким образом Макрон сохранит большинство и в любом случае будет в выигрыше.
Ялта
18:10
Первая неделя июля: чего ждать от погоды в Крыму - прогноз ФОБОС

Ситуация с заторами на Крымском мосту

Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. К двум часам дня с двух сторон мостового перехода скопилось более 1100 машин. Время ожидания досмотра составило более трех часов. Позже министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что увеличено количество постов досмотра, а также усилена их работа со стороны Краснодарского края и Крыма. К вечеру очередь из машин стала постепенно уменьшаться.
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
15:16
В Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвался

Состояние пострадавших при атаке ВСУ в Севастополе

В больницах города после ракетной атаки ВСУ на Севастополь 23 июня все еще остается 22 человека, в том числе двое детей. Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что еще 22 человека, среди которых 12 детей, направлены на лечение в московские ведущие медучреждения. Столичные врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, пять - в состоянии легкой степени тяжести.
Храм Всех Святых
07:01
Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 лет

Авария на водоводах в Евпатории и Феодосии

Ночью в Евпатории в районе Техникума произошла авария на водоводе. Подачу воды на город прекращали для производства работ. К утру воскресенья все повреждения были устранены. Но уровень воды в резервуарах оставался недостаточным для ее подачи по всему городу. Чтобы стабилизировать ситуацию и заполнить систему, планово понизили давление.
Под Феодосией из-за аварии на магистральном водоводе остались без воды четыре села: Ближнее, Боевое, Насыпное и Солнечное. Над устранением повреждения работали в течение дня. Восстановить водоснабжение в Евпатории и под Феодосией планируют к утру понедельника.
 
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22:22Главное за день: 30 июня
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