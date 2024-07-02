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С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом
С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом - РИА Новости Крым, 02.07.2024
С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом
Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T16:15
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2024-07-02T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. С чем это связано, РИА Новости Крым рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.Павел Баженов уточнил, что в России розничные цены на топливо регулируются ростом в рамках инфляции. По итогам года в среднем по стране цена на топливо всегда растет. Но этот рост укладывается в рамки инфляционных ожиданий.При этом, по словам эксперта, нефтяные компании, имея существенную инфраструктуру в регионах, сдерживают цены на своих АЗС иногда в отрыве от оптовой конъектуры. Все остальные участники подстраиваются под эти цены в силу конкуренции. Получается медленный, постепенный рост в рамках инфляции.Что касается Крыма, Павел Баженов отмечает, что на полуострове всегда были связанные с этим сложности, потому что в регионе пока находятся только независимые автозаправочные сети. Но, если рост происходил выше, чем в рамках инфляции, этим заинтересовывались ФАС, правительство региона. И ситуацию директивным методом контролировали и продолжают контролировать"Сейчас в Крыму все спокойно. Нет оснований говорить, что есть предвестники существенного роста, или что-то может дестабилизировать ситуацию. Происходит рост оптовой цены на бирже в рамках сезонного спроса. И в целом на рынке все спокойно", - заключил Павел Баженов.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта
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крым, бензин, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, топливо, топливо в крыму, новости крыма, павел баженов
С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом
Рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью – эксперт
16:15 02.07.2024 (обновлено: 16:23 02.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко
. Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ
) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. С чем это связано, РИА Новости Крым
рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.
"Сейчас рынок находится в условиях высокого сезона, сезона биржевого роста. Розничные цены растут летом интенсивнее, чем в низкий сезон – зимой или в конце осени, начале весны", - объясняет эксперт.
Павел Баженов уточнил, что в России розничные цены на топливо регулируются ростом в рамках инфляции. По итогам года в среднем по стране цена на топливо всегда растет. Но этот рост укладывается в рамки инфляционных ожиданий.
"Когда растет оптовая цена, может более интенсивно расти розничная цена. Цена не регулируется напрямую, цена регулируется опосредованно в рамках инфляции за счет договоренностей между правительством и нефтяными компаниями", - добавляет президент Независимого топливного союза.
При этом, по словам эксперта, нефтяные компании, имея существенную инфраструктуру в регионах, сдерживают цены на своих АЗС иногда в отрыве от оптовой конъектуры. Все остальные участники подстраиваются под эти цены в силу конкуренции. Получается медленный, постепенный рост в рамках инфляции.
Что касается Крыма, Павел Баженов отмечает, что на полуострове всегда были связанные с этим сложности, потому что в регионе пока находятся только независимые автозаправочные сети. Но, если рост происходил выше, чем в рамках инфляции, этим заинтересовывались ФАС
, правительство региона. И ситуацию директивным методом контролировали и продолжают контролировать
"Сейчас в Крыму все спокойно. Нет оснований говорить, что есть предвестники существенного роста, или что-то может дестабилизировать ситуацию. Происходит рост оптовой цены на бирже в рамках сезонного спроса. И в целом на рынке все спокойно", - заключил Павел Баженов.
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