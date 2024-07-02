https://crimea.ria.ru/20240702/s-chem-svyazan-rost-tsen-na-benzin-v-krymu-letom-1138534052.html

С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом

С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом - РИА Новости Крым, 02.07.2024

С чем связан рост цен на бензин в Крыму летом

Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T16:15

2024-07-02T16:15

2024-07-02T16:23

крым

эксклюзивы риа новости крым

бензин

цены в крыму

цены и тарифы

экономика

топливо

топливо в крыму

новости крыма

павел баженов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871593_0:63:1618:973_1920x0_80_0_0_e812f6c33a4f4fccb26bfaba58d43127.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июля продолжают идти вверх. Рост стоимости бензина отмечен в Крыму. С чем это связано, РИА Новости Крым рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.2 июля на СПбМТСБ цена на АИ-92 за день выросла на 1,88%, на АИ-95 (премиум) – на 1,60%, летнее ДТ - на 1,54%.Павел Баженов уточнил, что в России розничные цены на топливо регулируются ростом в рамках инфляции. По итогам года в среднем по стране цена на топливо всегда растет. Но этот рост укладывается в рамки инфляционных ожиданий.При этом, по словам эксперта, нефтяные компании, имея существенную инфраструктуру в регионах, сдерживают цены на своих АЗС иногда в отрыве от оптовой конъектуры. Все остальные участники подстраиваются под эти цены в силу конкуренции. Получается медленный, постепенный рост в рамках инфляции.Что касается Крыма, Павел Баженов отмечает, что на полуострове всегда были связанные с этим сложности, потому что в регионе пока находятся только независимые автозаправочные сети. Но, если рост происходил выше, чем в рамках инфляции, этим заинтересовывались ФАС, правительство региона. И ситуацию директивным методом контролировали и продолжают контролировать"Сейчас в Крыму все спокойно. Нет оснований говорить, что есть предвестники существенного роста, или что-то может дестабилизировать ситуацию. Происходит рост оптовой цены на бирже в рамках сезонного спроса. И в целом на рынке все спокойно", - заключил Павел Баженов.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму уравняют с Краснодарским краем – Аксенов"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоЦены на топливо в Крыму: прогнозы эксперта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бензин, цены в крыму, цены и тарифы, экономика, топливо, топливо в крыму, новости крыма, павел баженов