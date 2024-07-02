https://crimea.ria.ru/20240702/vsu-poteryali-1800-boevikov-za-sutki-i-snova-otstupili-1138528116.html

ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки и снова отступили

ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки и снова отступили - РИА Новости Крым, 02.07.2024

ВСУ потеряли 1800 боевиков за сутки и снова отступили

Армия России продвинулась в некоторых районах на Донбассе, потери ВСУ за сутки составили 1800 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T14:15

2024-07-02T14:15

2024-07-02T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась в некоторых районах на Донбассе, потери ВСУ за сутки составили 1800 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, наибольшими суточными потерями – 1185 боевиков – обернулись для ВСУ бои на Донбассе.Только в районе населенного пункта Калинина в Донецкой Народной Республики украинская армия потеряла 635 военнослужащих. Здесь российские подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. При этом нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Также за сутки отражена контратака украинских штурмовиков 214-го отдельного батальона "Опфор" и уничтожено 6 полевых складов боеприпасов.Большие потери украинской армии (440 военнослужащих) фиксируются и в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая в ДНР, где подразделения группировки войск "Центр" разбили формирования 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны, улучшив тактическое положение.Кроме того, на данном направлении бойцы ВС РФ отразили за сутки 6 контратак штурмовых групп 23-й, 31-й, 41-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Отмечается, что на данном направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, в том числе в ходе попытки контратаковать силами подразделений 123-й бригады теробороны.Продолжают улучшать свои позиции ВС РФ и на других участках в зоне проведения специальной военной операции, сокращая численность вражеской армии.Так, свыше 475 боевиков, а также три склада артиллерийских боеприпасов, вооружение и технику ВСУ утратили в безуспешных попытках противостоять продвижению подразделений группировки войск "Запад", следует из сводки Минобороны.Российские бойцы в течение суток заняли более выгодные рубежи, поразив формирования 14-й и 115-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н.п. Першотравневое в Харьковской области, а также Надия и Стельмаховка в ЛНР.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чумаково и Юнаковка в Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы в Харьковской области.Еще около 70 боевиков пополнили список потерь ВСУ в безуспешных попытках противостоять подразделениями группировки войск "Днепр". В течение суток здесь российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районе сел Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115-ти районах", – добавили в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили, что в течение минувших суток армия России уничтожила 9 самолетов и 81 беспилотник ВСУ. А в результате вчерашнего группового удара по аэродрому в Миргороде Полтавской области были уничтожены пять многоцелевых истребителей ВВС Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты

https://crimea.ria.ru/20240702/devyat-samoletov-i-81-bespilotnik-vsu-za-sutki---uspekhi-armii-rossii--1138526743.html

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