https://crimea.ria.ru/20240702/devyat-samoletov-i-81-bespilotnik-vsu-za-sutki---uspekhi-armii-rossii--1138526743.html
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T13:19
2024-07-02T13:19
2024-07-02T13:21
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе "Bayraktar TB2" производства Турции.
https://crimea.ria.ru/20240701/armiya-rf-nanesla-udary-po-voennomu-aerodromu-i-remontnomu-kompleksu-vsu-1138486163.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ
13:19 02.07.2024 (обновлено: 13:21 02.07.2024)