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Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России
За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T13:19
2024-07-02T13:21
министерство обороны рф
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потери всу
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе "Bayraktar TB2" производства Турции.
https://crimea.ria.ru/20240701/armiya-rf-nanesla-udary-po-voennomu-aerodromu-i-remontnomu-kompleksu-vsu-1138486163.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво
Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России

За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ

13:19 02.07.2024 (обновлено: 13:21 02.07.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская ПВО
Российская ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО", - говорится в сообщении.
Также, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе "Bayraktar TB2" производства Турции.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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