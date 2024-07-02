https://crimea.ria.ru/20240702/devyat-samoletov-i-81-bespilotnik-vsu-za-sutki---uspekhi-armii-rossii--1138526743.html

Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России

Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией России

За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T13:19

2024-07-02T13:19

2024-07-02T13:21

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За сутки армия России уничтожила девять самолетов и 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе "Bayraktar TB2" производства Турции.

https://crimea.ria.ru/20240701/armiya-rf-nanesla-udary-po-voennomu-aerodromu-i-remontnomu-kompleksu-vsu-1138486163.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво