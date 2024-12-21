https://crimea.ria.ru/20241221/ugrozhayut-raspravoy-kak-moshenniki-zastavlyayut-sovershat-podzhogi-1142825701.html

Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги

Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги

Мошенники втираются в доверие к жертвам, похищая их сбережения, а после угрожают расправой и требуют совершить поджоги. Об этом предупредили в полиции... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T20:36

2024-12-21T20:36

2024-12-21T20:36

севастополь

мошенничество

общество

цифровая безопасность

поджог

уголовный кодекс

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

полиция севастополя

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/15/1142822883_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b4bda40c8882f573ea0f098554628d3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Мошенники втираются в доверие к жертвам, похищая их сбережения, а после угрожают расправой и требуют совершить поджоги. Об этом предупредили в полиции Севастополя.По данным правоохранителей, в ходе телефонного разговора злоумышленники под различными предлогами убеждают россиян перечислить все свои сбережения на продиктованные счета, однако на этом обман не заканчивается.Силовики призывают жителей Севастополя не поддаваться на уловки аферистов и подчеркивают, что выполнение требований мошенников могут квалифицироваться как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено до 20 лет лишения свободы.В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. Днем в Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. В результате поврежден банкомат, а в здании выбило стеклянные входные двери. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистовФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровШесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мошенничество, общество, цифровая безопасность, поджог, уголовный кодекс, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, полиция севастополя, новости