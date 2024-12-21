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Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
Мошенники втираются в доверие к жертвам, похищая их сбережения, а после угрожают расправой и требуют совершить поджоги. Об этом предупредили в полиции... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T20:36
2024-12-21T20:36
2024-12-21T20:36
севастополь
мошенничество
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цифровая безопасность
поджог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Мошенники втираются в доверие к жертвам, похищая их сбережения, а после угрожают расправой и требуют совершить поджоги. Об этом предупредили в полиции Севастополя.По данным правоохранителей, в ходе телефонного разговора злоумышленники под различными предлогами убеждают россиян перечислить все свои сбережения на продиктованные счета, однако на этом обман не заканчивается.Силовики призывают жителей Севастополя не поддаваться на уловки аферистов и подчеркивают, что выполнение требований мошенников могут квалифицироваться как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено до 20 лет лишения свободы.В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. Днем в Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка. В результате поврежден банкомат, а в здании выбило стеклянные входные двери. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистовФинансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центровШесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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севастополь, мошенничество, общество, цифровая безопасность, поджог, уголовный кодекс, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, полиция севастополя, новости
Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
Как мошенники заставляют россиян совершать поджоги – ответ полиции Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Мошенники втираются в доверие к жертвам, похищая их сбережения, а после угрожают расправой и требуют совершить поджоги. Об этом предупредили в полиции Севастополя.
По данным правоохранителей, в ходе телефонного разговора злоумышленники под различными предлогами убеждают россиян перечислить все свои сбережения на продиктованные счета, однако на этом обман не заканчивается.
"Далее незнакомцы сообщают потерпевшим о том, что мошенники пытаются похитить перечисленные на "безопасные счета" деньги или они уже похищены, но есть возможность их вернуть и даже помочь задержать преступников. А в некоторых случаях аферисты попросту угрожают расправой над самими жертвами или их близкими родственниками. Но каков бы ни был способ обмана, в результате выдвигается требование совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
Силовики призывают жителей Севастополя не поддаваться на уловки аферистов и подчеркивают, что выполнение требований мошенников могут квалифицироваться как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
В субботу по России прокатилась волна поджогов и взрывов пиротехники в многолюдных местах. Днем в Москве и Подмосковье были задержаны мужчина и женщина, которые взорвали пиротехнику
в торговых центрах. По данным главка МВД по Московской области, в торговом центре в Королеве мужчина взорвал петарду, а потом пытался поджечь пиротехнику в местном отделе полиции, но был задержан.
В Москве исполнительницей взрыва оказалась женщина. Предварительно установлено, что она действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в отделении банка
. В результате поврежден банкомат, а в здании выбило стеклянные входные двери. Пострадавших нет.
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