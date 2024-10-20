https://crimea.ria.ru/20241020/shest-priznakov-v-kakikh-sluchayakh-banki-blokiruyut-perevody-klientov-1141157763.html

Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов

Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов

Нетипичное поведение клиента, рост числа входящих сообщений и звонков на телефон и ряд других признаков могут стать причиной блокировки денежных переводов,... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T15:38

2024-10-20T15:38

2024-10-20T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Нетипичное поведение клиента, рост числа входящих сообщений и звонков на телефон и ряд других признаков могут стать причиной блокировки денежных переводов, чтобы средства не попали в руки мошенников. Об этом РИА Новости Крым рассказал эксперт отделения Банка России по республике Александр Бобриков. Он напомнил, что Банк России своим приказом определил шесть признаков мошеннических операций. Если транзакция клиента соответствует хотя бы одному из них, банк должен ее приостановить на два дня. Кроме того, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Также банк приостановит зачисление средств на счет, если у него будет информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Такая информация может поступить в банк по любым каналам, а не только в процессе информационного обмена с правоохранителями. Исключение составляют случаи, в которых сведения о получателе денег находятся в базе данных Банка России и этот счет считается мошенническим. Если клиент не подтвердил операцию или не совершил ее повторно, то деньги остаются на счете плательщика, добавил Бобриков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеРоссияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года

https://crimea.ria.ru/20241019/esli-ukrali-dengi-s-bankovskoy-karty--chto-delat-1141156526.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, совет эксперта, банк, мошенничество