https://crimea.ria.ru/20241020/shest-priznakov-v-kakikh-sluchayakh-banki-blokiruyut-perevody-klientov-1141157763.html
Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов
Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов
Нетипичное поведение клиента, рост числа входящих сообщений и звонков на телефон и ряд других признаков могут стать причиной блокировки денежных переводов,... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T15:38
2024-10-20T15:38
2024-10-20T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Нетипичное поведение клиента, рост числа входящих сообщений и звонков на телефон и ряд других признаков могут стать причиной блокировки денежных переводов, чтобы средства не попали в руки мошенников. Об этом РИА Новости Крым рассказал эксперт отделения Банка России по республике Александр Бобриков. Он напомнил, что Банк России своим приказом определил шесть признаков мошеннических операций. Если транзакция клиента соответствует хотя бы одному из них, банк должен ее приостановить на два дня. Кроме того, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Также банк приостановит зачисление средств на счет, если у него будет информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Такая информация может поступить в банк по любым каналам, а не только в процессе информационного обмена с правоохранителями. Исключение составляют случаи, в которых сведения о получателе денег находятся в базе данных Банка России и этот счет считается мошенническим. Если клиент не подтвердил операцию или не совершил ее повторно, то деньги остаются на счете плательщика, добавил Бобриков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеРоссияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года
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банк россии, совет эксперта, банк, мошенничество
Шесть признаков: в каких случаях банки блокируют переводы клиентов
Нетипичное поведение клиента может стать причиной приостановки денежного перевода – ЦБ
15:38 20.10.2024 (обновлено: 15:55 20.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым.
Нетипичное поведение клиента, рост числа входящих сообщений и звонков на телефон и ряд других признаков могут стать причиной блокировки денежных переводов, чтобы средства не попали в руки мошенников. Об этом РИА Новости Крым
рассказал эксперт отделения Банка России по республике Александр Бобриков.
Он напомнил, что Банк России своим приказом определил шесть признаков мошеннических операций. Если транзакция клиента соответствует хотя бы одному из них, банк должен ее приостановить на два дня.
"Среди таких признаков, например, нетипичное поведение человека, когда он проводит платежи в непривычное для себя время или у него резко увеличилось количество сообщений и звонков в мессенджерах с новых номеров", – уточнил Бобриков.
Кроме того, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции.
Также банк приостановит зачисление средств на счет, если у него будет информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Такая информация может поступить в банк по любым каналам, а не только в процессе информационного обмена с правоохранителями.
"При этом банк обязан предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его после окончания периода приостановки", - указал эксперт.
Исключение составляют случаи, в которых сведения о получателе денег находятся в базе данных Банка России и этот счет считается мошенническим. Если клиент не подтвердил операцию или не совершил ее повторно, то деньги остаются на счете плательщика, добавил Бобриков.
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