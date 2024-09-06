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Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года
Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года
В текущем году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей, сообщили в Управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T11:03
2024-09-06T11:03
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
цифровая безопасность
киберпреступность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В текущем году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации управления, за семь месяцев текущего года в России зафиксировано около 577 тысяч преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий, их них 437 тысяч – это инциденты, когда мошенники пытались похищать деньги у россиян.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова рассказала, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 крымчанина, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенниковВ Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублейПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, цифровая безопасность, киберпреступность, общество, новости
Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года

99 миллиардов рублей отдали россияне телефонным мошенникам с начала года

11:03 06.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В текущем году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Ущерб от телефонного мошенничества и киберпреступлений в России в 2024 году на данный момент оценивается примерно в 99 млрд рублей", - говорится в сообщении.
По информации управления, за семь месяцев текущего года в России зафиксировано около 577 тысяч преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий, их них 437 тысяч – это инциденты, когда мошенники пытались похищать деньги у россиян.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова рассказала, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 крымчанина, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.
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РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МошенничествоЦифровая безопасностьКиберпреступностьОбществоНовости
 
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