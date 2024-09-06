https://crimea.ria.ru/20240906/rossiyane-podarili-moshennikam-99-mlrd-rubley-s-nachala-goda-1140171498.html

Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года

Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Россияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года

В текущем году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей, сообщили в Управлении по организации борьбы с... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T11:03

2024-09-06T11:03

2024-09-06T11:03

россия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

цифровая безопасность

киберпреступность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В текущем году россияне уже передали телефонным мошенникам и киберпреступникам 99 миллиардов рублей, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.По информации управления, за семь месяцев текущего года в России зафиксировано около 577 тысяч преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий, их них 437 тысяч – это инциденты, когда мошенники пытались похищать деньги у россиян.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД, полковник внутренней службы Наталья Кашкарова рассказала, что жертвами мошенников за прошедший месяц стали 264 крымчанина, которые в общей сложности отдали аферистам свыше 100 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенниковВ Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублейПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничество

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество, цифровая безопасность, киберпреступность, общество, новости