https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-ukrali-oborudovanie-dlya-tsementnogo-zavoda-na-3-milliarda-rubley-1140097302.html

В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей

В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2024

В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей

Полиция Крыма раскрыла кражу оборудования на крупную сумму денег в Керчи. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T19:51

2024-09-03T19:51

2024-09-03T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция Крыма раскрыла кражу оборудования на крупную сумму денег в Керчи. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, злоумышленники похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации.Задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере".По предварительной информации МВД Крыма, подозреваемые являются жителями Москвы, Ленинградской и Ивановской областей. Действовали они по предварительному сговору.Читайте также на РИА Новости Крым:Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоМошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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