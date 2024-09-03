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В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей
В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей
Полиция Крыма раскрыла кражу оборудования на крупную сумму денег в Керчи. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T19:51
2024-09-03T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция Крыма раскрыла кражу оборудования на крупную сумму денег в Керчи. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, злоумышленники похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации.Задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере".По предварительной информации МВД Крыма, подозреваемые являются жителями Москвы, Ленинградской и Ивановской областей. Действовали они по предварительному сговору.Читайте также на РИА Новости Крым:Помог скачать приложение банка и украл 500 тысяч: задержан подозреваемыйПохитил 15 миллионов: в Севастополе мужчина осужден за мошенничествоМошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
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РИА Новости Крым
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керчь, ирина волк, новости, новости крыма, крым, происшествия, кража
В Крыму украли оборудование для цементного завода на 3 миллиарда рублей

Подозреваемые в краже оборудования для завода в Керчи на 3 миллиарда задержаны

19:51 03.09.2024 (обновлено: 20:29 03.09.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Полиция Крыма раскрыла кражу оборудования на крупную сумму денег в Керчи. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Кражу производственного оборудования для цементного завода на сумму порядка 3 миллиарда рублей раскрыли мои коллеги из МВД по Республике Крым", – написала она в Telegram-канале.

По версии следствия, злоумышленники похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации.
Задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере".
По предварительной информации МВД Крыма, подозреваемые являются жителями Москвы, Ленинградской и Ивановской областей. Действовали они по предварительному сговору.
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КерчьИрина ВолкНовостиНовости КрымаКрымПроисшествияКража
 
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