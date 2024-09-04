https://crimea.ria.ru/20240904/bolee-100-zhalob-napisali-krymchane-v-tsentrobank-iz-za-moshennikov-1140117463.html

Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников

Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников

За полгода от крымчан в Центробанк России поступило 108 жалоб из-за финансового мошенничества. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал эксперт... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T22:09

2024-09-04T22:09

2024-09-04T22:09

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игорь серегин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. За полгода от крымчан в Центробанк России поступило 108 жалоб из-за финансового мошенничества. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал эксперт отделения Банка России по РК Александр Бобриков.Также Бобриков отметил, что мошенники все чаще атакуют граждан, но обманывают все реже. Согласно статистике Центробанка России, в апреле — июне текущего года банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9 процентов меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала."Мы работаем с операторами связи и направляем им телефонные номера, используемые мошенниками, чтобы их заблокировали. В прошлом году мы инициировали блокировку больше 570 тысяч номеров злоумышленников", - сказал он.По его словам, блокировка номеров и счетов "минимизирует риски" и "значительно усложняет жизнь мошенникам".Сейчас ЦБ ведет диалог с операторами связи о том, чтобы на ранней стадии выявлять потенциальные беседы с мошенниками и блокировать их. В частности, в тех случаях, когда с того или иного номера ведутся массовые звонки.Человека, который обналичивает с карточки украденные деньги, называют дроппером, объяснил эксперт. Так вот теперь, если дроппер попадает в базу финучреждения, то для него прекращается всякая взаимосвязь с банковской инфраструктурой.И Банк России будет следить за тем, как банки со своей стороны исполняют закон, уточнил он.Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставкиПутин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляциейКрымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяцИностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, игорь серегин, банк, центробанк рф, мошенничество, крым, новости крыма, александр бобриков