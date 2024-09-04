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Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников
Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников
За полгода от крымчан в Центробанк России поступило 108 жалоб из-за финансового мошенничества. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал эксперт... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T22:09
2024-09-04T22:09
2024-09-04T22:09
новости
игорь серегин
банк
центробанк рф
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александр бобриков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. За полгода от крымчан в Центробанк России поступило 108 жалоб из-за финансового мошенничества. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал эксперт отделения Банка России по РК Александр Бобриков.Также Бобриков отметил, что мошенники все чаще атакуют граждан, но обманывают все реже. Согласно статистике Центробанка России, в апреле — июне текущего года банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9 процентов меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала."Мы работаем с операторами связи и направляем им телефонные номера, используемые мошенниками, чтобы их заблокировали. В прошлом году мы инициировали блокировку больше 570 тысяч номеров злоумышленников", - сказал он.По его словам, блокировка номеров и счетов "минимизирует риски" и "значительно усложняет жизнь мошенникам".Сейчас ЦБ ведет диалог с операторами связи о том, чтобы на ранней стадии выявлять потенциальные беседы с мошенниками и блокировать их. В частности, в тех случаях, когда с того или иного номера ведутся массовые звонки.Человека, который обналичивает с карточки украденные деньги, называют дроппером, объяснил эксперт. Так вот теперь, если дроппер попадает в базу финучреждения, то для него прекращается всякая взаимосвязь с банковской инфраструктурой.И Банк России будет следить за тем, как банки со своей стороны исполняют закон, уточнил он.Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставкиПутин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляциейКрымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяцИностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, игорь серегин, банк, центробанк рф, мошенничество, крым, новости крыма, александр бобриков
Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников
За полгода от крымчан в Банк России поступило108 жалоб из-за финансового мошенничества
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым.
За полгода от крымчан в Центробанк России поступило 108 жалоб из-за финансового мошенничества. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым
рассказал эксперт отделения Банка России по РК Александр Бобриков.
"Что касается статистики по Крыму: за два квартала текущего года в Банк России поступило от крымчан 108 жалоб, связанных с финансовым мошенничеством. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил эксперт. И уточнил, что большая часть таких обращений касалась непосредственно кибермошенничества.
Также Бобриков отметил, что мошенники все чаще атакуют граждан, но обманывают все реже. Согласно статистике Центробанка России, в апреле — июне текущего года банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9 процентов меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.
"Мы работаем с операторами связи и направляем им телефонные номера, используемые мошенниками, чтобы их заблокировали. В прошлом году мы инициировали блокировку больше 570 тысяч номеров злоумышленников", - сказал он.
По его словам, блокировка номеров и счетов "минимизирует риски" и "значительно усложняет жизнь мошенникам".
"Мы создаем для них трудности. Они ведь ищут новые телефонные номера", - отметил эксперт в ходе пресс-конференции.
Сейчас ЦБ ведет диалог с операторами связи о том, чтобы на ранней стадии выявлять потенциальные беседы с мошенниками и блокировать их. В частности, в тех случаях, когда с того или иного номера ведутся массовые звонки.
"Чтобы мошенникам стало еще сложнее обналичивать похищенные деньги, банки обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в нашу базу данных от правоохранительных органов. Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов", - добавил Бобриков.
Человека, который обналичивает с карточки украденные деньги, называют дроппером, объяснил эксперт. Так вот теперь, если дроппер попадает в базу финучреждения, то для него прекращается всякая взаимосвязь с банковской инфраструктурой.
И Банк России будет следить за тем, как банки со своей стороны исполняют закон, уточнил он.
Ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал
, что новый закон обязывает банки замораживать подозрительные денежные переводы клиентов, которые не подтвердили транзакцию в течение двух дней.
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