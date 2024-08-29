https://crimea.ria.ru/20240829/tsb-dopustil-vozmozhnost-esche-bolee-rezkogo-povysheniya-klyuchevoy-stavki-1139973832.html

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки - РИА Новости Крым, 29.08.2024

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T16:25

2024-08-29T16:25

2024-08-29T16:25

ключевая ставка

центробанк рф

экономика

инфляция

новости

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.Зампред ЦБ не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, но указал, что пока нет оснований говорить о ее замедлении до целевого показателя в четыре процента."Мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне — 6-7% в <...> пересчете на год", — добавил он.Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Это не означает, что ее резко поднимут уже на ближайшем из них, решение будет зависеть от поступающих данных. В то же время "общий баланс аргументов" как за повышение, так и за сохранение ставки на нынешнем уровне с 26 июля не изменился, уточнил Заботкин.ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.

https://crimea.ria.ru/20240807/chto-budet-s-klyuchevoy-stavkoy-tsb-etoy-osenyu--prognoz-deputata-gosdumy-1139439548.html

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ключевая ставка, центробанк рф, экономика, инфляция, новости