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ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки
ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки - РИА Новости Крым, 29.08.2024
ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки
Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T16:25
2024-08-29T16:25
2024-08-29T16:25
ключевая ставка
центробанк рф
экономика
инфляция
новости
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.Зампред ЦБ не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, но указал, что пока нет оснований говорить о ее замедлении до целевого показателя в четыре процента."Мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне — 6-7% в <...> пересчете на год", — добавил он.Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Это не означает, что ее резко поднимут уже на ближайшем из них, решение будет зависеть от поступающих данных. В то же время "общий баланс аргументов" как за повышение, так и за сохранение ставки на нынешнем уровне с 26 июля не изменился, уточнил Заботкин.ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.
https://crimea.ria.ru/20240807/chto-budet-s-klyuchevoy-stavkoy-tsb-etoy-osenyu--prognoz-deputata-gosdumy-1139439548.html
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ключевая ставка, центробанк рф, экономика, инфляция, новости
ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки
Зампред ЦБ Заботкин: может потребоваться изменение ключевой ставки
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы.
"Ключевая ставка — это главный и эффективный работающий инструмент воздействия на инфляцию, при этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это означает, что для достижения того же результата — то есть низкой инфляции — требуется более значительное изменение ключевой ставки", — сказал он.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Зампред ЦБ не стал комментировать последние данные Росстата по инфляции, но указал, что пока нет оснований говорить о ее замедлении до целевого показателя в четыре процента.
"Мы видим, что устойчивые темпы роста цен в августе, наверное, складываются по-прежнему в том же диапазоне — 6-7% в <...> пересчете на год", — добавил он.
Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на следующих заседаниях. Это не означает, что ее резко поднимут уже на ближайшем из них, решение будет зависеть от поступающих данных. В то же время "общий баланс аргументов" как за повышение, так и за сохранение ставки на нынешнем уровне с 26 июля не изменился, уточнил Заботкин.
ЦБ начал повышать ключевую ставку для борьбы с ускоряющейся инфляцией с июля прошлого года и в декабре довел ее до 16 процентов. В первом полугодии 2024-го ставка оставалась неизменной, но 26 июля ее повысили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20 процентов годовых.