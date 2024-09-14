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Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа

Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Клава Кока и Чайф на Зеленом фестивале в Крыму с Тавридой-арт: программа

В Судаке пройдет второй Зеленый фестиваль, участники которого не только посадят саженцы, но и поучаствуют в соревнованиях, попробуют кухню крымских народов,... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T10:17

2024-09-14T10:17

2024-09-14T10:17

арт-кластер "таврида"

крым

судак

экология

зеленый фестиваль

музыка

городская среда

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Судаке пройдет второй Зеленый фестиваль, участники которого не только посадят саженцы, но и поучаствуют в соревнованиях, попробуют кухню крымских народов, посетят ярмарку и концерты. В том числе послушают выступления гостей феста – Клавы Коки и группы "Чайф". Об этом сообщили организаторы мероприятия.Фестиваль пройдет 19 октября на территории арт-кластера "Таврида". Весь день здесь будет праздник, обещают организаторы. При этом главная его цель – укрепить экосистему юго-восточной части полуострова, посадив многолетние деревья и кустарники.Они уже подготовили более 2,5 тысяч саженцев, каждый из которых соответствует требованиям здешнего климата и почв. Это сосны, акации, гибискусы, виноград и многое другое, что участникам фестиваля помогут посадить профессиональные озеленители и ландшафтные дизайнеры.Помимо этого, на площадке гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа.В одной из зон с раннего утра заработает ярмарка осеннего урожая. Свою продукцию – овощи, фрукты, сыры и бакалею – предложат здесь более 30 фермерских хозяйств и виноделен со всего Южного федерального округа. При этом и фермеры, и гости поиграют и посоревнуются.В зоне Амфитеатра и на площади пройдет пикник русской и татарской национальных кухонь, а также ярмарка продукции крымских мастеров, где будут чай и мед, сухоцветы и изделия из дерева, а также свечи, посуда и украшения ручной работы.Еще динамичнее события будут развиваться на территории Академии творческих индустрий.В течение дня здесь пройдет более 100 различных мастер-классов для взрослых и детей.Например, в рамках образовательной программы от Политехнического музея Москвы гости смогут попасть в лабораторию световых иллюзий и кабинет инженера. А также собрать кинетические скульптуры и поучаствовать в воркшопах по геологии, археологии, тектонике и астрономии.Маленьких участников фестиваля здесь посвятят в юннаты и в игровой форме – через викторины и мастер-классы – расскажут об основах выживания в дикой природе.В то же время на набережной можно будет найти гида, который проведет экскурсию и расскажет о программе фестиваля, природе Крыма, особенностях его ландшафта, а также вкладе участников и организаторов в "зеленое" будущее бухты.Не обойдется, конечно, без музыкальной программы. На протяжении всего дня для участников Зеленого фестиваля на разных локациях будут выступать резиденты "Тавриды" и популярные артисты.Музыка будет звучать на пляже "Академический". Одним из почетных гостей на этой сцене станет известный по прошлому году Гусь-озеленюсь – символ фестиваля.На главной сцене гостей будут приветствовать другие артисты и симфонический оркестр. А завершат праздник выступления Клавы Коки и группы "ЧАЙФ".Ранее в августе в Феодосии прошел гриновский фестиваль "Встречи в Зурбагане". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", крым, судак, экология, зеленый фестиваль, музыка, городская среда, общество, новости крыма