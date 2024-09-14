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Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями

Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T08:33

2024-09-14T08:33

2024-09-14T09:04

министерство обороны рф

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно атакуют регионы России с помощью дронов. 13 сентября над шестью областями страны были сбиты 20 дронов. Накануне ночью ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.А днем ранее российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, беспилотник (бпла, дрон), новости