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Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T08:33
2024-09-14T08:33
2024-09-14T09:04
министерство обороны рф
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять - над Белгородской, сообщили в Минобороны России."В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно атакуют регионы России с помощью дронов. 13 сентября над шестью областями страны были сбиты 20 дронов. Накануне ночью ПВО отразили атаку на приграничье России, уничтожив пять беспилотников.А днем ранее российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями - Минобороны
08:33 14.09.2024 (обновлено: 09:04 14.09.2024)