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ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками
ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками - РИА Новости Крым, 12.09.2024
ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками
Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T07:18
2024-09-12T07:18
2024-09-12T07:18
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение ночи были уничтожены пять дронов.По информации военного ведомства, все дроны были самолетного типа.Накануне российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"Путин дал новые полномочия министру обороны РоссииСтало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, безопасность, новости
ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками
Над тремя приграничными регионами России за ночь сбиты пять беспилотников