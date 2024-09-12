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ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками

ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками - РИА Новости Крым, 12.09.2024

ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками

Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T07:18

2024-09-12T07:18

2024-09-12T07:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение ночи были уничтожены пять дронов.По информации военного ведомства, все дроны были самолетного типа.Накануне российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"Путин дал новые полномочия министру обороны РоссииСтало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, безопасность, новости