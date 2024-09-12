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ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками
ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками - РИА Новости Крым, 12.09.2024
ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками
Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T07:18
2024-09-12T07:18
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В течение ночи были уничтожены пять дронов.По информации военного ведомства, все дроны были самолетного типа.Накануне российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили пункт управления группировки "Хортица"Путин дал новые полномочия министру обороны РоссииСтало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, безопасность, новости
ВСУ атаковали приграничье России беспилотниками

Над тремя приграничными регионами России за ночь сбиты пять беспилотников

07:18 12.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили новую попытку ВСУ атаковать приграничье страны при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В течение ночи были уничтожены пять дронов.
"По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один - над Брянской областью", - говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, все дроны были самолетного типа.
Накануне российские военные отразили попытку спецподразделений ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиОбстрелы Курской областиБезопасностьНовости
 
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