https://crimea.ria.ru/20240910/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-dronov-vsu-v-podmoskove-1140251814.html

Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Угрозы для жизни людей, пострадавших при ночной атаке БПЛА на Подмосковье нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T13:38

2024-09-10T13:38

2024-09-10T13:38

подмосковье

атака дронов всу на подмосковье

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Угрозы для жизни людей, пострадавших при ночной атаке БПЛА на Подмосковье нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.По его словам, в Раменскую больницу госпитализировали двоих. 25-летний мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По информации губернатора, четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года, у них диагностированы отравление дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения. Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в РаменскомПосле атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспортаВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан

https://crimea.ria.ru/20240910/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-massirovannoy-ataki-na-regiony-rossii-1140248967.html

подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, андрей воробьев