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Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
Угрозы для жизни людей, пострадавших при ночной атаке БПЛА на Подмосковье нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T13:38
2024-09-10T13:38
подмосковье
атака дронов всу на подмосковье
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
андрей воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Угрозы для жизни людей, пострадавших при ночной атаке БПЛА на Подмосковье нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.По его словам, в Раменскую больницу госпитализировали двоих. 25-летний мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По информации губернатора, четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года, у них диагностированы отравление дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения. Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в РаменскомПосле атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспортаВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
https://crimea.ria.ru/20240910/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-massirovannoy-ataki-na-regiony-rossii-1140248967.html
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подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, андрей воробьев
Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье

Воробьев: угрозы жизни пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье нет

13:38 10.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Угрозы для жизни людей, пострадавших при ночной атаке БПЛА на Подмосковье нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Раменскую больницу госпитализировали двоих. 25-летний мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

"Второй мужчина приехал в Раменское на заработки. Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга. Еще двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой", - сказал он.

По информации губернатора, четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года, у них диагностированы отравление дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения.
"Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям", - добавил Воробьев.
Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.
В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.
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ПодмосковьеАтака дронов ВСУ на ПодмосковьеВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиАндрей Воробьев
 
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