Стало известно о состоянии раненных при атаке дронов ВСУ в Подмосковье
Воробьев: угрозы жизни пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Угрозы для жизни людей, пострадавших при ночной атаке БПЛА на Подмосковье нет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По его словам, в Раменскую больницу госпитализировали двоих. 25-летний мужчина поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
"Второй мужчина приехал в Раменское на заработки. Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга. Еще двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой", - сказал он.
По информации губернатора, четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском — это двое мужчин: 65 лет и 33 года, у них диагностированы отравление дымом и продуктами горения; а также две женщины: 52 года с переломом стопы и 31 год с отравлением продуктами горения.
"Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям", - добавил Воробьев.
Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.
В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.
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