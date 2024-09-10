https://crimea.ria.ru/20240910/zhenschina-pogibla-i-tri-cheloveka-raneny-pri-atake-dronov-na-podmoskove-1140245925.html
Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье
Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье
Жертвой атаки украинских беспилотников на многоэтажки в Раменском стала 46-летняя женщина. Еще три человека получили ранения, уточнил данные губернатор... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T06:51
2024-09-10T06:51
2024-09-10T07:17
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жертвой атаки украинских беспилотников на многоэтажки в Раменском стала 46-летняя женщина. Еще три человека получили ранения, уточнил данные губернатор Московской области Андрей Воробьев.В ночь на вторник силы ПВО сбили над областью 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась.43 человека после атак размещены в пунктах временного пребывания. Для них организовано горячее питание.
https://crimea.ria.ru/20240910/devyatiletniy-rebenok-pogib-pri-atake-dronov-na-podmoskove-1140245644.html
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атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, происшествия
Женщина погибла и три человека ранены при атаке дронов на Подмосковье
При атаке дронов на Подмосковье погибла 46-летняя женщина и ранены трое - губернатор
06:51 10.09.2024 (обновлено: 07:17 10.09.2024)